台日韓3大潮牌話題襪款推介　Jennie瘋狂掃貨　鬼滅膝上襪極吸睛

有時候除了一身個性、潮流或是氣質仙女般等等的穿搭吸引人注意之外，相信大部分人也都會注意到細節部分，無論是包款、帽款或是首飾配件在穿搭上也都相當加分，也能凸顯出對於小地方都不馬虎的個性，其中擁有多變樣貌的就屬「襪子」了，一年四季都能有不同樣貌展示，今番集結近期話題襪款，感興趣的不妨往下瀏覽！



厭倦黑白灰的襪子嗎？潮牌H2O Lab、I Hate Monday Socks、ACOS推出時尚透氣襪子，讓你穿上後秒變潮流達人！趕快入手一對你喜歡的襪子吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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H2O lab

由一群熱愛球鞋的人所創立的 H2O lab 為台灣在地自創品牌，創辦人們認為，喜愛與眾不同，嘗試各式不同風格穿搭，那麼，擁有了一雙好鞋，怎麼能夠少了好襪來搭配！H2O lab 的襪款厚實卻不悶熱，特殊處理製成也大大減低異味產生。

重點是，配色花色多樣，身為襪控絕對會失心瘋，先前更曾與熊熊、澳洲大叔 Vernon 聯名，小小圖案 Logo 做工也不馬虎，每一雙鞋都該有專屬配色的襪款才對！

I Hate Monday Socks

I Hate Monday Socks 是一來自韓國的小眾品牌，曾掀起高度關注原因是 BLACKPINK 成員 Jennie 於其團體的實境節目中，與造型師前往選貨店逛時失心瘋狂買的襪子品牌，一播出後官網立刻被塞爆！

能擄獲 Jennie 芳心，這 I Hate Monday Socks 可不是省油的燈，襪款樣式超繽紛，且圖案多為可愛的塗鴉樣式，無論是搭配球鞋，還是少女十足的娃娃鞋等等都能打造各式風格，且價錢相當親民，女孩們千萬別錯過呀～

ACOS

最後一款熱度不容小覷的襪款來自於日本 COS 專賣店 ACOS ，裡頭滿是動漫人物的服飾配件，其中受到關注的即是這款《鬼滅之刃》中，人氣角色甘露寺蜜璃（戀柱）招牌的膝上襪！

一席草綠色直條紋直接拉長腿部線條，而尾端束腿的地方也呼應動畫中的藍綠色，相當適合喜愛繽紛色系的女孩呀！然而若是在接下來必須跑主題趴的各位，不妨也可以參考一下。

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