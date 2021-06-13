名牌銀包減價|PRADA低至6折　BV格紋款4千有找　15款抵買減價銀包

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-13 13:00

ZALORA／減價／名牌銀包｜近日網購平台ZALORA正進行減價優惠，多個受歡迎的名牌包括：Bottega Veneta、Burberry、CELINE等銀包亦有折扣優惠，大部分HK$4,000以下便能入手一個，而PRADA銀包6折後更是不用HK$2,500便能擁有！

早前二手奢侈品平台Rebag，便公布過在2020年最保值的銀包品牌，當中保值潛力越來越高的Bottega Veneta、向來受熱捧的Prada、入門級名牌CELINE和款式時尚的YSL也都榜上有名，亦同樣包括在是次ZALORA減價貨品當中。

ZALORA名牌銀包減價：Bottega Veneta人氣經典 PRADA低至6折

近期網購平台ZALORA正進行減價優惠，多個受歡迎的大牌包括：Bottega Veneta、Burberry、Prada等銀包亦有折扣優惠(__3838._@IG)

ZALORA減價銀包款式中，值得留意的，有出名耐用的Prada十字紋皮革（Saffiano）銀包款，6折優惠後，由原價$ 4,150減價至HK$2,490；Bottega Veneta辨性度高、經典耐用的格紋銀包款，亦不用4千便能入手。

此外，Burberry經典的棕色格紋向來深受女生歡迎，今次減價銀包亦包括此款式。除經典款以外，一些潮流人氣款式亦在減價之列，如balenciaga、valentino及Salvatore Ferragamo等也低至7折，相信當中總有一款名牌銀包，能成為你的心水之選。

【按圖看】精選ZALORA 15個$4000以下減價銀包，經典PRADA款勁減至6折、人氣Bottega Veneta格紋款經典必買▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

同場加映：【按圖看】Tory Burch手袋官網減價，小CK熱賣款$500有找，30款精選優惠手袋。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

+ 10 + 10 + 10

同場加映：【按圖看】楊丞琳大愛名牌CELINE、LOEWE 迷你款 10款$15000以下名牌小手袋。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

資料來源：Rebag