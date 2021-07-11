倪晨曦「一衣走天涯」教學　白衫示範7個造型　怎配襯最時尚顯瘦?

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-11 18:00

倪晨曦經常都在IG及YouTube上分享穿搭及美妝心得，造型中不乏CHANEL、Bottega Veneta等奢侈品牌手袋與鞋履，但原來倪晨曦也會從ZARA以及淘寶入手好物。近日倪晨曦就示範了如何利用1件白色上衣襯出7個不同造型風格，值得一眾女生參考！

倪晨曦以1件白色泡泡袖V領短身上衣襯出7個造型，每個造型不同風格。（Elva Ni@YouTube截圖）

倪晨曦示範「一衣多穿」襯出7個造型

早前，倪晨曦在YouTube分享白色上衣「一衣多穿」的技巧教學。她表示白衫絕對是夏日穿搭率最高的單品之一，能打造多變造型。倪晨曦以1件白色泡泡袖V領短身上衣作示範，百搭之餘也是修飾身形的好幫手，泡泡袖帶遮掩手臂肉肉的功效，V領設計則能突出鎖骨線條，營造視覺顯瘦效果；單純配襯連身裙與褲裝已能呈現截然不同的感覺，打造可愛甜美風、休閒路線、型格感亦可，甚至搭配西裝褸，添置飾物就能營造知性打扮，散發女性幹練魅力，風格多變，絕對可以一衣「走天涯」。

▼▼▼【按圖看】倪晨曦「一衣多穿」穿搭教學，如何利用1件白衫襯出7個造型？▼▼▼

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倪晨曦在名牌以外 亦愛小眾品牌與ZARA？

在倪晨曦的7個造型當中，亦見多款名牌手袋出現，如FENDI橙黃色購物籃、Valentino Garavani SuperVee、Chloé Kiss Bag等；此外，她亦愛購入百搭度極高的黑色或白色涼鞋，包括Bottega Veneta露趾拖鞋款與洛杉磯小眾品牌LOQ綁帶涼鞋，兩者均能為造型增加夏日氣息，而綁帶涼鞋更加令雙腳更清涼顯瘦，穿出纖細感，同樣是夏日必備。

倪晨曦所穿的黑色西裝褸購自淘寶。（Elva Ni@YouTube截圖）

名牌以外，倪晨曦亦愛於ZARA及淘寶入手時尚單品。除了於淘寶購買頭箍飾品，她亦大方分享其中1個造型的黑色西裝褸也是購自淘寶；在白色上衣外穿上黑色西裝褸並搭配黑色短褲與短靴即能從甜美造型轉變成黑白型格風格。

倪晨曦於ZARA購入橙色針織吊帶上衣，搭配白色泡泡袖V領短身上衣，充滿層次感。(ZARA)

另外，倪晨曦亦大膽以白色、橙黃色的色彩組合作配襯，在白色上衣外加ZARA橙色針織吊帶上衣，增加層次感，而該件針織吊帶上衣在ZARA官網顯示為限時減價單品，原價HK$199，減價後HK$79，價格相當親民！此外，針織吊帶亦能為造型增加層次感，除了加配於白色上衣以外，亦能搭配其他上衣款，甚或是單穿亦可，實用率相當高！

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