盤點10位超人氣日本IG網紅　從穿搭、化妝及髮型由頭到腳全面升級

喜歡日系打扮的人很多，大家都是從哪裡獲取最新的潮流資訊呢？時尚雜誌？Youtuber？相信很多人近年都愛看IG，不少網紅都是一般人出身，比起高佻的模特兒更有親切感，也更易模仿，那麼這次就來推薦妳10位超人氣日本IG網紅，位位追蹤者都很多喔！



喜歡日系美妝、穿搭的姐妹們，趕快追蹤以下10位日本超人氣IG扮靚網紅，參考他們的扮靚心得，輕鬆打造成溫柔氣質日妞吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 58

穿搭篇

@17___y – yuiko (追蹤人數30,000)

喜歡日系甜美風格嗎？yuiko十分擅長利用碎花圖案、蕾絲、粉色的衣服作穿搭，整體看起來可愛卻不會俗氣，有種優雅高貴的感覺！她每次分享都會註明是哪個品牌的衣服，方便大家跟著購買，有時候還會分享化妝美容心得，追蹤她就是跟著一起變可愛！

@a____wear_ – aya (追蹤人數27,400)

如果你在辦公室上班，那aya桑的穿搭參考可是非常實用！現在很多公司都讓員工穿便服上班，但沒有制服或是穿西裝，每天要自己思考穿什麼去上班反而讓人很煩惱。想穿得舒適又不能太隨便，斯文又想同時有時尚的感覺，aya桑就是專門分享她的上班穿搭，每一套都很容易模仿，跟著去買幾套，每天上班輪流穿著很方便！

@saaaay_k – sayaka (追蹤人數95,000)

sayaka擅長成熟大人風格，悠閒風也好，上班穿搭也好，教你怎樣穿出符合年齡，又不會顯老的造型。她每天都會分享自己的打扮，看著就能學習如何用同一單品去搭配出不同造型，如果你很煩惱每天該穿什麼，那麼跟著穿也可以。她還有部落格介紹更多穿搭術喔，各位大人女子快來學習學習！

同場加映：日系流行「淡色女子」全攻略 奶茶祼色系打造溫柔知性形象（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 24

@hana_uniqlo – Hana(追蹤人數125,000)

喜歡更隨性、休閒的打扮嗎？那就來跟Hana桑學習吧！她每天穿的幾乎都是從UNIQLO買的喔！只要像她一樣用心打扮一下，這麼便宜的衣服也可以穿出品味，而且你即使不在日本也能買到同款，那就更易模仿啦！

@pochami1219 – momo(追蹤人數92,000)

誰說微胖身型就只能放棄打扮，momo桑就教你怎樣活出自信與自我！momo桑是一位入得廚房、出得廳堂的日本太太(她另一個帳號分享每天的料理都很豐富)，還是微胖女子雜誌la farfa的模特兒。雖然身型比較有肉感，但對穿搭還是很講究，有時尚感之餘也恰到好處地讓身型看起來更平均，十分好看！貪吃又愛美的話，學習她就能兩項都擁有！

@miyukiooo.y – Yabemiyukiヤベミユキ(追蹤人數215,000)

除了真人示範，近年也很流行時尚插畫。超強的畫功把一件件真實存在的衣服畫出來，再加上細緻的描述，成為了很好的時尚教科書。插畫比照片更能呈現不同的風格，而且長髮短髮隨她畫，比真人網紅變化更多。但隨著布料、剪裁穿上衣服後的效果可能會有不同，愛看現實或是繪畫就隨你囉！

同場加映：微胖女生夏天顯瘦穿搭5招 不用遮遮掩掩 視覺效果立減5公斤（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 16

化妝篇

@mito_makeup – 𝐌𝐢𝐭𝐨(追蹤人數99,000)

mito是位22歲的年輕女生，但對化妝卻很有研究，也有考取日本化粧品檢定1級。她喜愛使用日韓的開架彩妝來比較及教學，貼近時下流行的妝容，所以在日本年輕女生間很有人氣！除了照片的說明，還有化妝教學影片，邊看邊跟著化很容易就上手！

＠lucky02181014 – akina(追蹤人數62,000)

不說真看不出來akina桑是33歲，還有2名小孩的媽媽，所以說她的化妝術真的十分強勁啊(笑)。她只是一名視能訓練士，不過有考取日本化粧品檢定2級，平常在IG跟大家分開最新的化妝品及用後感。看這些彩妝IG比在藥妝店畫到滿手都是更能看出效果，而且更容易參考的是，除了貴價品牌，像CANMAKE、KATE等開架彩妝，她都會為大家介紹喔！

同場加映：【防曬系數懶人包】SPF、PA度數愈高愈好？太陽油用量及補搽技巧（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 22

髮型篇

＠mizunotoshirou – 水野年朗(追蹤人數271,000)

學會穿搭及化妝，當然還要個髮型來配合。如果你有觀察過日本女生的話，你會發現她們的髮型都會自己用心捲髮或綁過，但手巧也不一定是天生的，更多是在背後練習。水野年朗是愛媛縣的髮型師，他的IG都是這些教人弄髮型的影片，雖然有些真不簡單，但多看多練習你也能做到的！

＠ali_chari77 – 夏山有紗(追蹤人數24,000)

看了上一位介紹的網紅的影片你可能覺得自己很難做到，夏山有紗的影片就證明給你看一個人也能做到！夏山也是位髮型師，但不只擅長弄別人的髮型，直接用自己的頭髮也可做到不同的造型，而且她的教學影片還會教用直髮器/卷髮器夾出不同曲度，只要跟著一舉一動去做，自己也能做到簡單又好看的髮型！

想要變美其實也不難，每天來滑滑日本網紅的IG學習一下，一起來變身時尚達人囉！

同場加映：長髮造型｜6款韓妞編髮教學 步驟簡單少女感慵懶風增髮量皆可（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 14

同場加映：【2021染髮髮色圖鑑】韓系人氣「茶髮色」 黃皮膚也有顯白命定色（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

去日本旅行該帶什麼衣服好？春夏秋冬日系穿衣時尚秘笈，保證你走在日本街頭上看不出是外國人！

2020年青春18通票開賣囉！青春18是什麼？去哪買？發售日期甚麼時候？

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】