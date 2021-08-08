黎姿曬泳衣照被封「不老女神」　8招瘦腿收腹保持身型秘訣公開

49歲黎姿（Gigi）日前罕有曬出泳衣照，已是三個小孩的母親仍然身材苗條，外貌凍齡，每次po 相必引起關注，被網民封「不老女神」。即將踏入「5字頭」的黎姿，維持身型秘訣是什麼？



49歲黎姿擁有凍齡外表，身形也相當Fit。（gigilai_official@IG）

黎姿罕有曬出泳衣照 完美身材獲封「不老女神」



49歲黎姿日前在黎姿個人IG上大放福利照，曬出性感泳衣照，她身穿一件式連身泳衣，四肢纖細展現完美身材，一直注重保養和勤於運動的黎姿擁有逆齡美肌及完美身材，被網友封為「不老女神」，完全看不出已是3女之母。

▼▼▼【按圖看】黎姿罕有曬出泳衣相，令人難以相信即將踏入「5字頭」?▼▼▼

▼▼▼【按圖看】黎姿保持運動身材纖細 保養得宜大方分享凍齡秘訣▼▼▼

+ 12

黎姿經常在小紅書上分享自己的保養及健身心得，她曾分享自己保持體態的原則是進食簡單又營養均衡的食物；她還表示烹調時不會落太多調味品，醬汁更是全走，主要吃新鮮食物本身的味道。

除了均衡飲食外，黎姿亦養成「多做運動」的習慣，她分享每日通常會做30分鐘以上的運動才會有效。黎姿喜歡做空中瑜伽、行山等，保持運動習慣達致健康生活。黎姿曾在小紅書上分享簡單8招居家運動，稱對瘦腿、瘦腹部有良好效果，過程中完全不用使用器材，只要一張瑜伽墊就可以進行，黎姿表示連續堅持一個月就能練出馬甲線！

▼▼▼【按圖看】黎姿分享8招「瘦腿收腹」運動 表示堅持一個月就能見效▼▼▼

+ 12

除了健身運動外，黎姿還會靠控制飲食維持苗條身材。黎姿分享指食物最好不要放糖和鹽，即使用糖也要用有機代糖代替，而且盡量少油烹調，每天攝入的油分不可以多於4茶匙，除了不吃澱粉和喝酒之外，還要計算每天攝入的卡路里，盡量控制在2000卡路里以内。

▼▼▼【同場加映】黎姿5日懶人減肥餐單公開每天攝入的油分不可以多於4茶匙?▼▼▼

+ 22

除了凍齡外表，黎姿白皙牙齒亦令人印象深刻。黎姿在小紅書大方分享日常護理牙齒的5個秘訣，原來她的刷牙方式是採取「打圈刷」，她認為比起傳統「上下刷」，更易去除積藏污垢。另外，她平日又選用什麼護齒產品呢？

▼▼▼【同場加映】黎姿分享「5大護齒秘訣」，包括「打圈刷」方式刷牙方式，另外，她也關注如何清潔舌苔▼▼▼