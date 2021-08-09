七公主｜高海寧挑戰破格造型　曾因負評抑鬱暴肥：用實力證明自己

七公主｜無線電視新劇《七公主》播出，由人氣花旦黃翠如、高海寧、林夏薇、江嘉敏、陳瀅、劉佩玥和鄺潔楹主演，飾演7位性格迥異、不同年齡層的女生，講述7人相遇相交、彼此學習的成長故事。當中高海寧收起性感女神形象，飾演「麻甩」角色讓人眼前一亮，全新造型十分破格奪目。



高海寧（高Ling）出演新劇《七公主》造型破格引關注。（sammkoling@IG）

性感女神出道13年終甩掉「花瓶」標籤



2008年以參選香港小姐競選出道的高海寧（高Ling），順利入圍決賽成為頭五甲，並簽約加入無線電視成為藝員。因高挑及玲瓏有致的身材及豐滿的上圍，迅速博得觀眾眼球，雖然高海寧陸續參演過不少電視劇，不過因演技不夠純熟及經驗不足，加上觀眾常常只注意到她的外表以及角色關係，因而容易被觀眾貼上「性感花瓶」標籤。

▼▼▼【按圖看】高海寧（高Ling）身材姣好被封為「性感女神」▼▼▼

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在最新播出的無線電視劇《七公主》中，高海寧收起性感女神形象，飾演貼地「麻甩」司機「顧青桐」，為新角色換上超短髮造型，清爽俐落形象讓人眼前一亮。劇中高海寧角色性格鮮明，還有不少搞笑演出，光是預告已展現出高海寧不同面貌，當中更有「角色扮演」場面，高海寧化身美少女戰士，與陸永在劇中有不少對手戲，搞笑氛圍讓觀眾更加期待兩人會擦出怎樣的火花。

劇中高海寧不再突顯身材，反而以豪爽搞笑形象亮相，展現截然不同的面貌，加上早前高海寧參演《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》、《C9特工》等都有出色表現，讓觀眾見證她的演技實力，成功由「花瓶」轉型成為實力派女演員，得到越來越多觀眾的肯定。

高海寧（高Ling）在新劇《七公主》中有角色扮演的場面，美少女戰士造型讓人眼前一亮。（sammkoling@IG）

▼▼▼【按圖看】高海寧《七公主》中的破格搞笑演出▼▼▼

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曾因負面新聞患抑鬱暴肥30磅



高海寧曾接受《香港01》訪問，稱參選香港小姐後，因性格身材而引起關注，同時伴隨不少負面評論，讓她不堪壓力患上抑鬱症更暴肥30磅：「當時覺得全世界沒人喜歡我」。高海寧分享：「我每天都困在洗手間爆哭，將所有不好的情緒都哭出來，但出了洗手間面對家人我會扮沒事，但事實上很不開心。」

從一開始不懂得如何處理負面情緒，到後來慢慢建立自信勇敢面對負評，10多年的磨練讓她由青澀的少女成長為成熟獨立的女性，既然無法改變他人的看法，倒不如用實力證明自己。如今高海寧心境變得廣闊，她稱自己很幸運而且內心強大，不再輕易受負能量影響，態度豁達，展現一種樂觀的豪爽。

沒關係我內心強大 高海寧

高海寧（高Ling）因傲人身材讓角色選擇受限。（《賭城群英會》劇照）

▼▼▼【按圖看】高海寧（高Ling）過去經常出演性感角色▼▼▼

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感情寧缺毋濫 不排斥未婚生子



對於愛情高海寧採取寧缺毋濫的態度，她自認「我是有些難追求的」，拍拖經驗一隻手可數得完，比起物質，高海寧看重的是一個人的內在。高海寧曾接受《單對單》訪問，她坦率表示自己喜歡小朋友，甚至認為即使沒有伴侶也可能會生育，她稱：「我覺得我會生，我甚至覺得生小朋友這件事可以自己一個人完成。」話語中透露自己似乎不排斥未婚生子，當上單親媽媽。

單身只是眼前的狀態，沒什麼大不了。 高海寧

高海寧（高Ling）作客訪談節目《單對單》罕有透露自己的感情觀。（《單對單》截圖）

高海寧享受單身找回初心

如今的高海寧，多了一份成熟與穩重。單身的她享受獨處的機會，找回初心：「身邊有伴侶的時候，會將很多時間、焦點放在他身上，需要遷就對方。現在自己一個人，反而可以聆聽自己內心的聲音，集中在自己身上。例如『我今天想做些什麼？』、『我正追求什麼？』、『有什麼是我想要的？』這些問題是我過去從來都不會問自己的。」

要自愛，不然成為不了好的愛人。 高海寧

高海寧（高Ling）如今多了一份成熟與穩重，享受單身做真實的自己。（sammkoling@IG）

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