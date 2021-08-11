黑頭粉刺是暗瘡問題元兇？美妝專家分享6大清粉刺好物最平$69入手

【粉刺／暗瘡／護膚品】許多人皮膚容易生暗瘡，罪魁禍首可能是「粉刺」？當皮膚代謝出現異常，毛孔容易堆積髒污，形成粉刺，若再受到細菌感染，便會形成暗瘡，甚至發炎。台灣美妝專家Kelvin表示粉刺無法永久清除，但做好清潔和保養步驟，能有效清走粉刺，讓膚質變好。



粉刺清得不乾淨令暗瘡越生越多？（goodal_official@IG）

清粉刺前先做好「這步驟」？ 專家分享6大清粉刺好物



每個人的臉上或多或少都會生粉刺，當皮膚代謝出現異常，油脂、老廢角質等堆積在毛孔，便會形成粉刺，氧化後則變成黑頭。令不少人困擾的暗瘡問題，也是因粉刺受到細菌感染後而形成。

台灣美妝專家Kelvin在個人YouTube頻道分享清粉刺心得，他表示粉刺是無法一勞永逸永久清走，因此每日的清潔步驟十分重要，先清潔肌膚再用護膚品清走粉刺。原來粉刺也有「黑白之分」？美妝專家Kelvin老師分享了6個清粉刺好物，快來看看有哪些？

台灣美妝專家Kelvin拍影片分享自己清粉刺好物。（Kevin老師的時尚美妝頻道@YouTube）

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