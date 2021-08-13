披荊斬棘的哥哥｜黃貫中熱血獻唱Beyond　搖滾鐵漢只對朱茵認輸？

披荊斬棘的哥哥｜57歲黃貫中驚喜亮相內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，繼上年《乘風破浪的姐姐》大獲成功，今年再乘勝追擊推出男星版，赴內地參賽的香港陣容豪華，包括黃貫中、陳小春、謝天華、林曉峰、張智霖和梁漢文。「搖滾鐵漢」也有柔情一面，舞台上展現硬朗形象的黃貫中，私下對老婆朱茵百般呵護，二人相愛20多年維持恩愛的秘訣是什麼？



57歲黃貫中參加《披荊斬棘的哥哥》延續搖滾之火。（披荊斬棘的哥哥@微博）

黃貫中熱血獻唱Beyond《不再猶豫》



《披荊斬棘的哥哥》日前播出第一集，各位「哥哥」使出渾身解數表演，展現才藝。57歲黃貫中作為參賽者，個人初舞台選擇獻唱Beyond《不再猶豫》，激昂的旋律與歌聲，令現場氣氛變得火熱，現場觀眾與其他參賽者忍不住一起合唱，黃貫中精彩表現展現實力，即使年過半百仍寶刀未老。

黃貫中熱血獻唱Beyond《不再猶豫》，令全場沸騰。（披荊斬棘的哥哥@微博）

▼▼▼【按圖看】《披荊斬棘的哥哥》香港參賽者陣容強大 陳小春、張智霖、謝天華不認老爭相秀才藝？▼▼▼

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朱茵黃貫中愛情長跑15年結婚



在舞台上是激情的「搖滾鐵漢」，私底下黃貫中卻是圈中出名「愛妻號」。朱茵與黃貫中於 2012 年結婚，回顧相識之初，二人在因緣際會之下住進同一棟大樓成為鄰居，多了交流和相處之後慢慢靠近對方，發展成為戀人。

朱茵曾在訪談節目《志雲飯局》中分享二人相戀經歷，她坦言自己在感情中是被動的一方，而且個性冷靜因此希望男方主動採取行動。而她與黃貫中從朋友關係循序漸進，相處的模式讓她感受到真誠與自在，互相之間會給對方很多空間。

朱茵與黃貫中經常在社交平台上公開放閃。（黃貫中@微博）

黃貫中：非朱茵不娶

朱茵分享黃貫中其中一件打動她的事，是他毫不避諱戀情曝光，態度真誠，相比其他攻勢猛烈的追求者，黃貫中謹慎又有耐性的態度更吸引她。朱茵坦言在人海茫茫之中能找到一個同樣對愛情如此執著，又能互相理解的人很難。因價值觀相近，加上生活節奏合拍，兩人戀愛多年感情一直十分穩定，黃貫中亦多次在鏡頭面前態度堅定地表示十分重視這段感情，而且一定會和朱茵結婚。

雖然認定對方就是自己的終身伴侶，但朱茵和黃貫中並不想鋪張舉辦婚禮結婚，直至2012年朱茵宣佈懷孕，才決定註冊結婚，並誕下寶貝女兒黃鶯。朱茵在節目中分享丈夫黃貫中曾對她説：「是你教會我去愛」。朱茵表示這一句話是她聽過最動人的情話。

朱茵誕下可愛女兒組建幸福一家三口。（朱茵@微博）

維持恩愛秘訣：愛情裡先學會「認輸」

朱茵和黃貫中從不掩藏夫妻愛意，經常公開放閃。相愛20年難免遇見高低起伏，只要懂得感恩，才能讓感情有增無減，黃貫中曾在訪問中分享二人相處之道：

好多人問我們，這麼多年會否『悶』，講真話一定有『悶』的時候，但要學習怎樣避免這種『悶』，最重要的是不要有一種奉旨心態，例如太太為你煮飯，你要懂得欣賞，要覺得每一餐飯都是第一次，就不會覺得悶，反而好新鮮。

朱茵與黃貫中從朋友自然發展成戀人。 (朱茵@微博)

▼▼▼【按圖看】黃貫中甘願做朱茵出氣袋 自爆從不會對朱茵生氣▼▼▼

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面對朱茵有時「無理取鬧」，黃貫中也有自己一套「寵妻哲學」：「吵架輸了，自然是輸；贏了也有排捱！既然輸贏都處於輸家的狀態，奉勸各位男士最好不要和另一半嘈，總之就先認錯。」面對如此遷就、寵愛自己的丈夫，難怪朱茵曾在電影節接受訪問時甜蜜表示：「如果可以回到20歲，我會早點去找我老公。」

知道為何我一直倒霉，做任何事都要比常人付出更多的努力嗎？因為我的運氣全部都用在她（朱茵）的身上了。 黃貫中

▼▼▼【同場加映：朱茵與周星馳被傳有過一段情有指當年兩人因合作《逃學威龍2》而暗生情愫，發展出一段長達3年的地下戀情。朱茵以「捉姦在床」暗示情斷周星馳 ?】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：33歲張雨綺參加人氣節目《乘風破浪的姐姐》獲得「第五名」佳績，因「真性情」成功脫穎而出，人氣急升。不過張雨綺情路坎坷，曾經歷2次離婚，前夫婚內嫖妓，如今她大方認愛小8歲小提琴家李柄熹，無懼年齡差距譜寫「姊弟戀」。】▼▼▼