Bra Top 4招微性感穿搭法　透視恤衫打造小心機　若隱若現更誘人?

Bra Top可說是夏日必備搭配單品，既附有胸墊具有胸圍般功效，但沒有了鋼圈的束縛，能當成外衣直接穿著，也可與裙或褲裝以及外套款式作不同配襯，涼快舒適，打造出微性感時尚造型。



Bra Top舒適方便亦能打造出微性感時尚穿搭。(PAZZO)

Bra Top不只局限內搭打底？

隨著潮流改變以及款式日新月異，Bra Top不僅局限於作內搭打底，不論是內衣品牌或服裝品牌均推出多款背心、吊帶、喱士等重時尚感的款式，長度至胸下或肚臍位，可直接單穿或配襯服裝之用。比起傳統胸圍的粗肩帶，吊帶Bra Top款多以幼搭帶為主，即使搭配服裝時肩帶外露亦不會令人感到尷尬。

Tone on Tone搭配方法可有效拉身形比例。(misselvani@Instagram)

4招Bra Top微性感穿搭術

單穿Bra Top時，下身可以選擇同色調單品，如卡其色Bra Top搭配深啡色裙／褲裝，不但能統一整體造型感，更有效延伸身形比例，帶來視覺增高效果。如未有足夠勇氣單穿Bra Top的女生，則可選擇搭配其他單品，締造微性感造型；例如在外面穿上西裝褸，即可增添時尚感；又或是可配襯透視恤衫，薄身透膚的質料，隱約透出Bra Top與肌膚，具小性感效果之餘，亦能當作防曬衣又不會過份焗促。

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精選10款Bra Top款式

此外，亦可選擇以內搭或疊加方法穿著Bra Top，營造層次感；Bra Top的搭配方法變化多端，只要搭配得宜並不會有過份暴露的廉價感，絕對是襯衫的好幫手。精選10款Bra Top款式，由HK$99至HK$599不等，可供參考入手。

▼▼▼【按圖看】精選10款Bra Top推介，幼搭帶款即使搭配服裝時肩帶外露也不尷尬。▼▼▼

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透視恤衫隱約透出內裡的Bra Top與肌膚，具小性感效果。(PAZZO)

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