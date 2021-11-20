手袋｜盤點10款優雅實用精品小方包　Chloé、YSL、Gucci封收納王

本文為你精選出10款精品小方包，大小適合女生背出門，斜挎手提都好看；復古的小方盒造型優雅又大方，無論是正裝還是休閒裝都能搭配出自己的風格，增加穿搭精緻度。
縱觀各家新品發布，不難發現「方型包」再度回歸主流。方型輪廓規整，長寬高配合得當，形成小方盒的空間，便於收納物品，實用大方；同時搭配品牌特有的logo和設計元素，讓各家的小方包都有自己的品牌辨識度。
比如VALENTINO GARAVANI華倫天奴相機包的鑲嵌鉚釘設計、GUCCI Ophidia相機包的GG logo疊加設計以及BOTTEGA VENETA的編織皮革元素，都讓這些小方包時髦又經典。
盤點10款精品小方包推薦
小方包既具備外觀上的高貴氣質，又有充足收納空間～以下為你介紹10款精品小方包入手指南（點擊放大欣賞）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：10款好看又實用的氣質小方包推薦！經典中的經典識別，品牌特有LOGO是下手關鍵】