GU秋冬7款精選百搭針織品　背心、POLO衫、開胸外套顯知性溫柔美

因應秋季多變氣候，GU特別為女孩們打造百搭時尚的針織系列商品，除了有好穿脫的短版背心，還有適合溫柔小姊姊的開胸外套，全都滿足一件即可變換出多種百搭造型，讓所有年齡層的女孩都能夠恣意自信駕馭的特點，難怪連台灣GU品牌大使邵雨薇也愛不釋手。快來看看編輯精選出哪些厚薄度適中、符合當季流行的造型款，輕鬆創造專屬自我的2021秋冬時尚風格吧！



好感針織外套

對於長時間在冷氣房上班的OL們，或是經常趕課轉課室的大學生們，一件時髦與輕巧兼具的微保暖外套絕對是不可或缺的抗溫差單品。不妨參考邵雨薇的造型，運用方便好穿脫的「好感針織外套」加上無袖背心或短版T-shirt等輕薄的上衣單品，再搭配能拉長身形比例的高腰牛仔褲，營造活潑俐落的隨性風格。

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半開胸POLO針織衫

在主打輕盈、蓬鬆、保暖的2021秋冬柔軟觸感系列中，最受歡迎的便是這件流行性十足的POLO衫開領設計，強調可單穿、亦可當作外罩層次單品的2WAY使用方式，讓你在面對捉摸不定的秋冬氣候時，能夠以一件百搭基本款輕鬆應對早晚溫差變化，同時展現時尚感。

前鈕釦背心

迎接12月的聖誕連假，編輯為想趁連假出門透透氣的女孩們推介，一個進可攻退可守的舒適出遊穿搭提案：運用一件實用性極高的針織背心，輕鬆做出充滿流行感的多層次穿搭。除了百搭純黑色之外，還有適合溫柔小姊姊的石灰色、土沙色、米白色，各色都能輕鬆創造搭配重點。

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襯衫下擺拼接針織衫

小資女們最苦惱的生活日常，絕對是站在衣櫃前煩惱要穿什麼出門，想擁有更多上班和上課的穿搭靈感，不妨替自己採購一件內搭圓弧下擺襯衫的拼接針織衫。這件針織衫不只可以當作上衣單穿，同時也可以變換成外套，讓你輕鬆依照心情喜好自由改變穿法。

菱形花紋針織背心

想穿出零失誤穿搭，你需要一件能與T恤、針織上衣及連身裙等多層次穿搭的針織背心。不分季節皆能百搭的實用性，穿上即可成為造型的迷人亮點。下身搭配咖啡色的打摺窄管褲或五分西裝褲，營造知性優雅的俏麗學院風，輕鬆打造Smart Casual穿搭。

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厚針織男友風開胸外套

以粗編織法製成的厚針織質地開胸外套，是秋冬必備的時髦單品。具高級感的麻花編織及充滿隨興感的無鈕扣設計，特色十足。三百元有找的超值價錢，讓你不傷荷包也能包色入手，以一件單品輕鬆打造屬於自己的秋冬好感穿搭。

柔軟寬鬆圓領針織衫

本季GU推出的多款針織單品，除了多種絕美色系，還可以透過尺寸變化打造不同穿搭風格：選擇合身尺寸，展現及腰俐落感；而挑選大一號尺碼則能用寬鬆下襬修飾線條，簡單配搭一條牛仔褲或長裙即可打造零失誤穿搭。

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