盤點11款大熱厚底樂福鞋　Céline、Dior、LV穿上秒變氣質學院風

今年冬天IG、小紅書上火熱鞋款大概就是各品牌的厚底樂福鞋，Blackpink Lisa穿上最新CELINE樂福鞋超吸引！



近期話題鞋款絕對是厚底樂福鞋，超模、名人私下都愛穿，像是Gigi Hadid喜愛寬褲搭配厚底皮鞋，Blackpink的團員們也是樂福鞋愛好者。除了褲裝，不少時尚部落客也喜愛洋裝搭配白色短襪，穿出學院風格。

以下編輯推薦11款厚底樂福鞋，包括CELINE、Dior、LV到平價品牌Charles & Keith，快找一雙屬於自己的命定鞋款。

樂福鞋成為時裝界新寵，耐穿又方便配搭，想入手的話不能錯過以下11個人氣款式（點擊放大觀看）▼▼▼

+ 18

相關文章：NIKE熱門波鞋排名Top 7 舒適厚底Air Force實至名歸登冠軍寶座？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 32

相關文章：秋冬穿搭｜5款必收精品厚底小白鞋 Hermès、LV、Dior精緻顯貴氣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

Gigi Hadid同款Charles & Keith厚底鞋只要$2000出！盤點15雙百搭厚底鞋，單穿、搭配白襪都知性時髦

11月秋冬球鞋推薦 / New Balance全新老爹鞋725 、Keds厚底小白鞋、蔡依林同款PUMA小白鞋、HOGAN-3R休閒增高鞋

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021冬季必須擁有厚底樂福鞋！從CELINE、Dior、LV到小CK，10款百搭樂福皮鞋推薦】