盤點7款秋冬毛毛手袋　Marc Jacobs、Coach、Tory Burch 5千有找

隨著氣溫持續下降，各類毛茸茸單品紛紛出籠！這股「泰迪熊（Teddy Bear）包」趨勢其實從去年就開始流行，本季包含Marc Jacobs、Coach、Longchamp...等輕奢品牌也順勢搭上這班列車。



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Marc Jacobs

Marc Jacobs靠著相機包、Tote Bag包成為小資女心中的IT包霸主，本季再加碼推出黑色、紫色、焦糖色的絨毛包款，就是要讓你有更多理由買買買！其中儂編最推薦的就是照片這款托特包，雖然是迷你尺寸但寬大袋口搭配方正包型能讓你裝進所有心頭好！

Tory Burch

同樣也是小資族愛牌的Tory Burch最經典的Logo小方包絕對是品牌人氣百搭款，如果你覺得基本款光面牛皮不夠特別，不妨把目光轉向這款麂皮羊毛肩背包。簡單輕鬆上肩就能展現專屬於冬季的懷舊復古情懷，無論是搭配格紋長裙或牛仔褲都好看。

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Coach

Coach在本季推出許多絨毛單品，除了俏皮可愛的絨毛鞋款之外，也有讓人忍不住大喊Kawaii的掀蓋包，運用剪羊毛和兩種不同質感的牛皮進行拼接創造豐富視覺層次。如果你剛好是喜愛大地色穿搭的時尚大地主，這款包絕對能輕鬆融入你的日常搭配！

AllSaints

英倫潮牌AllSaints不只有時髦皮衣也有許多好看的精緻皮件，而且清一色都是走簡約俐落路線。運用細銀鍊搭配黑肩帶與剪羊毛的混搭創造豐富的造型感，即便只是在冬季穿上基本款毛衣配牛仔褲也能成為街頭上最醒目的時尚焦點。

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Longchamp

擁有寬敞容量和耐髒包面的Longchamp帆布水餃包一直是許多女孩的公事包首選，但如果有機會到品牌官網上逛一圈會發現俏皮可愛的迷你包也很欠買，特別是這款同時擁有寬肩帶、迷你包、毛茸茸...等時髦元素的夢幻包！

Maje

擁有濃烈法式風格的Maje每季都以品牌經典掀蓋包為基礎，推出結合當季流行元素的時髦包款，像是這款毛絨絨美包就是非常完美的範例。如果你是個比較大手大腳擔心會把淺色系包款弄髒的女孩，不妨選擇深一個色階的咖啡棕。

MM6

若不是MM6實在很難想像文青女孩最愛的水桶包竟然也能融入毛茸茸的設計元素，運用皮革抽繩肩背包搭配原色羊毛並且在包面點綴品牌經典數字皮標，彷彿就像是揹一個小玩偶出門一樣，讓你在這寒冷的冬季時時刻刻被療癒。

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