手袋｜10款Dior小廢包價格懶人包　馬鞍包、Caro包散發迷人反差萌

Dior前陣子剛上市Dior X Vespa 偉士牌聯名電單車引起討論，Dior再驚喜推出Micro Bags超迷你包系列！成員包括Lady Dior、蒙田30 Montaigne、Dior Caro和馬鞍包Saddle，除了經典的紅、黑兩色，更一口氣推出太陽光影般溫暖柔和色調，如玫瑰粉、薄荷綠和雲藍，盡顯Dior先生對色彩的迷戀。



結合功能性與圖騰，Micro Bags 包款配備皮帶（Dior Caro micro 配備皮鍊帶），實現多樣化的穿戴方式。如果喜愛更多變化，也可以另外購買刺繡寬背帶，營造反差感。無論日常生活或正式場合皆能完美配襯造型。

為了歡慶Dior推出此特別系列，全球品牌之友一齊分享與迷你Dior包的穿搭照，以個人風格演繹並歡迎Micro Bag系列的到來。Blackpink Jisoo、孫芸芸、Chiara Ferragni都選擇玫瑰粉的Micro Lady Dior，Jisoo清新可愛、孫芸芸散發迷人的性感魅力， Chiara則也T-shirt、牛仔褲展現隨性街頭感。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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在社群被各式各樣的時尚美照洗版中，出現了一個很可愛的小身影，造型師和創意總監Pernille Teisbaek讓自己的Baby揹著迷你黑色saddle馬鞍包，讓許多網友都留言表示「已融化！這應該是要給Baby的包。」

而木村拓哉女兒木村心美也實際測試迷你包能裝什麼，短銀包、唇膏都不是問題！（這樣看起來好像有點實用？）

Dior官方也特別拍了一隻短影片，找來模特兒、工坊成員進行”The Dior Micro-Bag” Challenge，挑戰大家在全新 Micro Bags 手掌般大小的容量中能裝下多少東西，影片中大家苦惱的模樣十分有趣。

Micro Bags 系列已正式上市，以下就來看看Micro Bags系列所有款式、顏色和價錢吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Dior超萌「小廢包」驚喜亮相！Lady Dior、蒙田、馬鞍包和Caro包化身超迷你尺寸，款式、顏色、價格總整理】