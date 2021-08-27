穿搭｜4類腿型決定褲型顯高變瘦　 一文看懂選褲指南O型腿點揀？

穿搭｜不同腿型應該如何揀褲型？想擁有勻稱修長的美腿，努力減肥仍不敵先天腿型人缺點？更要學懂挑選適合腿型的褲子，不但有助修飾腿型比例，更能夠顯高顯瘦，穿出更好看的身材比例。



腿型配合適當的穿搭，整體的身材比例可份外好看。若想遮蔽腿粗或有腿型缺點，第一步要先了解自己屬於哪一類腿型，根據腿型選褲子款式，達到「揚長避短」的穿搭效果。

腿型大致分4種，筆直腿並非所有褲型都能駕馭得好，幼直的腿在視覺上會沒有曲線感，可避免過份寬鬆的褲型；相反，緊身款褲型便是直腿的「專利」，不但在小腿、大腿位置增加緊實感，更突顯腿型纖幼，挑選斜度剪裁的版型，如微喇叭設計，亦有助掩蓋過瘦的腿型。

另外，小腿外側肌肉較多，雙腿併攏站立，膝關節出現縫隙形成O型狀，即俗稱的「O型腿」也常見，有時穿上短裙、短褲會嫌不美觀，緊身褲亦會暴露腿型短處。「O型腿」最好選擇寬鬆感重或偏硬挺材質的褲款，如闊腳褲、直筒褲等，可掩蓋腿型缺陷，將整體視覺往下延伸。

【按圖看】4類腿型的選褲指南：了解4種腿型，針對腿型缺點選合適的褲款，可修飾小腿粗、曲線不多等問題，可顯高顯瘦，整體身型更好看？▼▼▼

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下半身偏肉感的女生大多覺得自己身型不夠纖細，穿短褲會十分顯胖。其實短褲款式多樣，只要選擇適合自己身型的短褲款式，就能有效顯瘦。

同場加映：3大類常見短褲版型，穿對可瞬間修飾粗壯大腿

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亞洲女生多屬梨型身型，想遮腿粗，UNIQLO、GU有不少好評如潮，堪稱「完美版型」的顯瘦褲，藏肉顯瘦增高，長期熱賣。同場加映：GU、UNIQLO高回購6大顯瘦褲熱賣款，可完美高腰遮腿粗收肚腩，售價$300內。

【按圖看】GU「3大熱賣顯瘦褲」，上寬下窄、不挑腿型身高的顯瘦褲▼▼▼

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另外，因應腿型配搭褲型可顯高顯瘦，鞋款亦可留意。以波鞋款為例，想顯瘦可選擇鞋底厚，且鞋口低的波鞋，露出幼細腳踝位置，更能視覺增高，拉長身型比例。

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