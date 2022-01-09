秋冬皮革襯衫4款型格穿搭指南 　襯牛仔褲、長裙變身酷甜性感辣妹

皮革是每年時尚必不可少的流行元素，常見的單品除了皮衣外套，還有結合襯衣版型的「皮革恤衫」。皮革恤衫相比皮衣外套，質料較軟且舒適度高，版型偏挺又帶點厚度，在秋天時著用還可以抵擋早晚溫差變化。中性風格的皮革恤衫百搭程度其實相當好，透過不同的單品混搭，也不再侷限於刻板的帥氣印象。本篇提供女生們 4 種皮革恤衫的穿搭 look ，不僅能穿出個性魅力，也能營造酷甜時髦！



Look 1

長版的皮革恤衫可以單穿營造裙裝效果，在挑選的時候建議選擇寬鬆且有設計感的版型和剪裁，比起一般襯衫裙會顯得更有時髦張力。加上有設計感版型的皮革恤衫通常會讓下襬有具有廓形感，稍微寬版的下襬可以幫你修飾臀型及蜜大腿，搭配膝下靴、厚底靴都能拉長腿部線條，或是可以搭配近年流行的西部靴，V 字的靴口能夠修飾小腿，給人又酷又帥的時尚感。

皮革恤衫看似難以駕馭，但其實只要配搭合適褲款或裙裝，就能不費吹灰之力營造帥氣感～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Look 2

若覺得單穿少了點新意，可以挑選有腰帶的長版皮革恤衫款式，或自行加腰帶、皮帶幫整體穿搭添加亮點，會有畫龍點睛的效果，也可以稍微平衡整體在視覺上的比例。例如著用長版皮革恤衫並綁上腰帶，讓比例達到上短下長就不會有五五身的困擾。下身可搭配牛仔褲並將褲管塞進中筒的西部靴，營造中性的 Boyish 感，最後配上造型感十足的鴨舌帽修飾臉型，帥氣的復古女伶就是你。

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Look 3

皮革恤衫 + 褲款可說是完美的穿搭組合，即便是簡單搭配也能將皮革恤衫的幹練個性感展露無遺。寬鬆版型的皮革恤衫在身型上的包容性極大，無論是窄肩、寬肩，又或是較豐滿的身材也都能透過挺版的皮革恤衫來達到視覺上整體穿搭的平衡。例如可將皮革恤衫當外套，內搭短版的上衣來調整比例，下身搭配微喇叭版型的牛仔褲來修飾腿型，配上經典老帽增添休閒氣息，輕鬆穿出率性的時髦品味。

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Look 4

皮革恤衫是屬於較中性、百搭的萬用單品，除了搭配褲裝穿出酷帥風格，也能和甜美的裙裝進行混搭。例如可著用短版的皮革恤衫當外套，內搭白色較柔美的仙氣長洋裝，一長一短的搭配可以豐富穿搭，就算沒有過多的綴飾也能有層次感，配上百搭的樂福鞋款，不同風格的單品相互搭配也可以打造魅力滿分的酷甜穿搭。

Dappei 結語：

喜歡中性風格的女生一定要入手皮革恤衫！好搭程度不在話下，又能穿出獨特的酷帥魅力，不來一件真的對不起自己啊（笑）！



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