波鞋｜全球10大最受歡迎波鞋：9款NIKE上榜　哪款是最強美腿鞋？

波鞋｜隨運動品牌Nike、adidas和PUMA等，推出的波鞋款式愈趨時尚，不少女生的鞋櫃總會找到波鞋蹤跡，而且波鞋不但舒適且容易輕鬆混搭出不同造型感。早前，球鞋交易平台 AREA 02 公布了2021年「10大最具人氣女裝波鞋」，當中有份上榜的波鞋，竟有9對出自同一品牌？



波鞋作為鞋櫃不可或缺的時尚單品，隨意搭配碎花裙、西裝褲、牛仔褲便輕鬆搭出的率性感，而泫雅也是NIKE波鞋的愛好者。(hyunah_aa@IG)

10大全球最高人氣女裝波鞋：NEW BALANCE力撼NIKE？

近年來波鞋款式推陳出新，例如：厚底小白鞋、增高老爹鞋、韓系休閒鞋等一推出，便成功成為搶手的鞋款。波鞋隨意搭配碎花裙、西裝褲、牛仔褲便能輕鬆搭出率性感，加上長時間穿著也無負擔，所以深受女生歡迎。

早前，球鞋交易平台 AREA 02總結2021年「10大最具人氣女裝波鞋」，在坊間經常斷貨的NIKE經典款 「AIR FORCE 1 LOW WHITE」排第8名，AIR FORCE由傳奇波鞋設計師Bruce Kilgore所操刀，雖然當時小白鞋曾被冠以「史上最醜鞋款」，但後來卻因簡約又標誌性的設計而深受歡迎，加上鞋底有一定厚度，個子嬌小的女生穿上有拉長腿部、有增高效果，而且全白款式輕易能駕馭不同的穿搭風格，如：搭配收腳款運動褲即現休閒慵懶感、短版上衣配上貼身包臀裙，帶出輕微的性感風格亦可。

第7位由NEW BALANCE「327 WHITE BURGUNDY」所獲得，這雙鞋被網民形容為「最強美腿鞋」，鞋側刻有大寫N字，而修長的鞋身設計搭配夢幻的復古色調。(NEW BALANCE)

另外，近年來掘起的老爹鞋亦有進榜，第7位由NEW BALANCE「327 WHITE BURGUNDY」所獲得，這雙鞋被網民形容為「最強美腿鞋」，鞋側刻有大寫N字，而修長的鞋身設計搭配夢幻的復古色調，最特別是鞋款後跟有一塊三角形的鞋底延伸，穿上後更有修腳裸的顯瘦效果，就連韓國「國民妹妹」IU也是這對波鞋的愛好者。

【按圖看】10大最具人氣女裝波鞋：IU最愛NEW BALANCE「最強美腿鞋」排第7位，有一個品牌竟有9對波鞋同時上榜？▼▼▼

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