名牌手袋｜10款人氣奶茶色手袋　秀智大愛DIOR、IU熱捧GUCCI老花

名牌手袋入門款何其多，除慣常選擇黑色手袋來保值外，奶茶色調的手袋亦是不二之選。不少時尚品牌早已緊貼熱潮，推出一系列雅緻的奶茶色調手袋，以下《01女生》為大家整合出「10款秋季大熱的奶茶色」名牌手袋名單，有一個手袋款剛推出一年，已被譽為「保值經典款」？有一款手袋更成為韓星IU私藏的心頭好？



溫柔低調的奶茶色百搭又顯氣質，不少手袋品牌亦將奶茶色調手袋作為經典款的配色，如Loewe Puzzle Bag、Burberry The TB Bag等，火紅程度有增無減。在眾多女星的私藏手袋中，當然也不乏奶茶色手袋的身影。

「國民初戀」秀智（Suzy）平日也愛用奶茶色手袋。(skuukzky@IG)

「國民初戀」秀智（Suzy）亦是奶茶色調手袋的用家，她平日愛用Dior Bobby Bag作日常配襯。Dior Bobby Bag自去年面便風靡眾多女生，手袋正面以磁扣「CD」扣環作綴飾，背面印有「30 Montaigne」標誌，簡約俐落、又帶有復古味道的圓弧線條輪廓，設計百搭耐看，手袋更可配上可自由調節的肩帶，不論手提、肩背或斜背亦可，難怪Dior Bobby Bag被美國知名二手奢侈品平台Rebag評為繼Dior Saddle Bag後，最值得入手的「保值經典款」手袋。

「國民妹妹」IU（李知恩）平日亦私藏不少奶茶色調的手袋。(dlwlrma@IG)

另外，「國民妹妹」IU（李知恩）平日亦私藏不少奶茶色調的手袋，要說曝光率最高定必是Gucci馬銜扣「1955肩揹袋」，雖然是2020初春系列手袋，但經典「雙G帆布」老花紋配皮革滾邊款，充滿復古氣息，手袋正面扣環亦鑲有Gucci經典馬銜鍊做綴飾，經典又高級典雅，難怪成為IU日常穿搭的心頭好。

以下《01女生》便為大家整合出「10款秋季大熱的奶茶色」名牌手袋推薦名單，今個秋冬就入手一個不可缺少的奶茶色手袋吧！

【按圖看】「10款秋季大熱的奶茶色」名牌手袋，Burberry奶茶色「Olympia半月袋」打開熱潮；LOEWE「Hobo Anagram 手袋」水桶式輪廓設計，收納容量大▼▼▼

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同場加映：前少女時代成員Jessica所用手袋總引人注目，其中最貴一款的HERMÈS手袋，售價更高達HK$53萬，難怪在韓國節目早前公佈的「最貴韓星私服排行榜」中 ，Jessica竟擊敗BLACKPINK成員Jennie、G-DRAGON等人位列榜首。韓星最貴私服排行Jessica奪冠 Hermès、BV名牌手袋珍藏價值驚人?▼▼▼

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同場加映：DIOR、PRADA等奢侈品牌不約而同將經典手袋推出變奏版，將手袋直接縮細或更改細節，讓迷你手袋保留原裝版元素，價格更親民抵買。名牌手袋「迷你」熱潮 BV、DIOR成搶手貨 價格親民成入門之選？▼▼▼

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資料來源：Rebag