名牌手袋｜CELINE新手袋吸睛率高萬4入手　JaniceMan熱捧LV小方包

名牌手袋｜近日CELINE剛上架的新款Triomphe Strap Box手袋，憑酷似手挽外賣盒的方型輪廓，旋即成為注目款。相信對大眾款已看膩了的你，這次CELINE新推出的新手袋會讓你一見鍾情！



CELINE新推出的Triomphe Strap Box成為近期討論極高的手袋。(CELINE)

CELINE推出初秋新款Triomphe手袋 獨特方正輪廓難撞款？

CELINE俐落輪廓設計向來深受時尚女生喜愛，除長期熱賣的Luggage、Classic Box Bag和Belt Bag外。在新一任總監Hedi Slimane掌舵後，推出了多個以品牌經典凱旋門圖案為設計的 Triomphe 系列手袋，如 Triomphe 肩背包、CANVAS 帆布袋、直式CABAS手袋等，一眾女星如Blackpink LISA、楊丞琳等亦是CELINE Triomphe 系列的用家 。不過要數到近期CELINE討論度最高的手袋款，無疑是新上架的 Triomphe Strap Box帆布及小牛皮揹帶盒。

CELINE最近新上架的Triomphe Strap Box成為時尚達人熱捧的手袋款。(cy__store@IG)

CELINE Triomphe Strap Box 有別於手袋慣常樣貌，外形方正可愛，立體感十足，搭配高人氣的凱旋門印花圖案，融合復古與現代元素，手袋外形設計令人過目不忘，吸睛率極高。手袋的手挽帶底端扣合位印有CELINE的字樣，貫切品牌簡約的作風，低調中見貴氣。

別以為CELINE Triomphe Strap Box 設計只在於吸引眼球，雖然體積小巧但亦兼顧到實用性，手袋更以釘扣開關並設有一個主內格。若想收納空間更有條理的話，可自行購買分隔內層，輕鬆收妥補妝用品和耳機等瑣碎隨身物件。CELINE Triomphe Strap Box只售港元$14,000，是CELINE入門手袋的好選擇。

12款人氣名牌復古手提袋推介 容祖兒大愛MICRO LADY DIOR

容祖兒也是MICRO LADY DIOR 手袋的用家。(yungchoyee@ig)

精巧的復古外型是近年各大品牌的手袋設計方向，CELINE除了新推出的 Triomphe Strap Box之外，亦有其他Triomphe系列的硬殼手袋值得留意，Triomphe Minaudiere以手提式箱包設計取代平日的拉鍊款袋口，手袋中央以TRIOMPHE金屬扣環來點綴，配備小巧的短款手提帶，挽在手腕上可愛又高雅。

另外，今年DIOR剛推出的Micro微型 LADY DIOR 化妝袋亦值得收藏，用柔軟的羊皮製成，手袋點綴藤格紋縫線（Cannage）及可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾，相當別緻又搶眼。而Janice Man則是LV小方包的粉絲，在其IG上的穿搭照中不時出現！

Janice Man以復古LV小方包配襯優雅造型。(janice_man@IG)

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