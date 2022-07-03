瘦身減肥｜日本舞蹈家親授4個地板運動　4分鐘消滅豪華臀、大象腿

這樣做下半身激瘦！日本「美尻王子」竹田純，從一名留法芭蕾舞蹈家轉為瘦身達人，常以練芭蕾舞的動作和飲食為基礎，分享簡單的瘦身飲食法則，推出的瘦身書籍狂賣14萬本！



這次他分享的「下半身激瘦」4動作，連零運動基礎的人也能輕鬆做，只要4分鐘大腿屁股一起瘦！

來看看日本舞蹈家親授的「地板瘦身運動」，下半身激瘦4動作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美尻王子竹田純的「地板瘦身運動」

由於竹田純在社群平台分享的動作大部分都屬於「地板動作」，不用辛苦的重訓、跑跳，意外累積不少粉絲，無論是不想辛苦運動卻想減肥、還是體重過胖、年紀過大不適合大量運動的族群，跟著他每天做4分鐘，就能針對局部胖有效鍛鍊！這次來分享的是針對瘦臀部、瘦大腿的運動，全程都是坐著非常好學！竹田純說：「想要下半身變瘦，但不想做高強度的運動，這個動作會改善你的體態！每次進行30秒！速度可以按自己的節奏來，在你可以做到的範圍內慢慢來就好。」

動作1

對於矯正骨盤也有用！坐在地板上雙腿盡可能打開，雙膝微微撐起，動作時轉動骨盆，往左轉時右腳膝蓋輕碰地、往右轉時換左腳膝蓋輕碰地，雙腳保持定點不動，做30秒。

動作2

雙腿左右盡可能打開，身體往前下壓以手肘撐住地板，左小腿往內勾，右腿往後擺，動作時將小腿從地板往上抬高，雙腿各做30秒。

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動作3

坐在地板上保持雙腿打開，左小腿向內勾、右小腿往後勾的坐姿姿勢，動作時將左腿從地板往上抬高，雙腿各做30秒，可以有效地瘦大腿內側。

動作4

一樣保持雙腿打開，左小腿向內勾、右小腿往後勾的坐姿姿勢，動作時用大腿和臀部的力量將上半身挺起來，挺起、坐下進行30秒，這動作能針對臀部、大腿肌肉有效鍛鍊。

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