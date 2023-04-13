少女在日本花過萬日元買到假袋！店主拒責25字霸氣反擊終屈服獲償

中古包｜近年開始流行「Vintage」手袋，當然有人認為中古包跟二手手袋都無分別。其實中古包比不少新款手袋一般都便宜很多，而且相當具收藏價值。日本有多間人氣中古店，由貴價品牌Hermès、CHANEL、LV，到小資女愛用牌Coach、Marc Jacobs 都有售，吸引不少中古包愛好者都愛到日本中古店尋寶。



少女於日本豪花過萬日元買包包 終發現原來是假袋

或許不少人都會以為日本中古店受政府監管下，店內絕對不會售出假貨，但並非如此。最近，一名女網民於個人社交平台分享了自己於日本中古店購物時不愉快的經歷，她豪花11,000日元（約HK$645）於日本中古店入手了一個心儀手袋，殊不知發現手袋竟然是假袋，藉此她以親身慘痛經歷列出於中古店買袋的避雷3大秘技。

少女於日本豪花過萬日元買包包 終發現原來是假袋（RED@葩葩葩君）

她表示日前逛街時，因在店舖櫥窗外看到一個心儀手袋，當時目測手袋成色尚可，評估是AB級，而且價格合理，最終入手。到手後發現手袋皮質不大，很乾，並且浮。跟家中同品牌的手袋對比下，感覺整體質感相差很大。一開始以為是店舖清洗後沒有護理的緣故，但後來愈來愈覺得不對勁，最後憑著手袋幾個細節位斷定了自己不幸買到假袋。

少女表示日前逛街時，因在店舖櫥窗外看到一個心儀手袋。（RED@葩葩葩君）

25字霸氣反擊 店主屈服願意退款

其後，網民致電店家表示自己需要退貨。起初，對方並不接受退貨，表示店舖加入某些權威機構，店內所售貨品有保障不會出錯，加上網民購買時也是確認過商品的。但是，網民直言「我確認商品成色和二手不退換的規定前提是你賣的是真包」，再跟店家指出手袋不對的地方，最後店家屈服願意退貨並退款。

25字霸氣反擊 店主屈服願意退款（《奶酪陷阱》劇照）

在日本中古包甚至會細分 N、S、A、B、C 中古包的成色

N：全新從未使用

S：輕微試用痕跡

A：有輕微使用痕跡，但整體狀態良好

B：有使用痕跡，包身可能有污跡、變形、金屬氧化等問題

C：有明顯使用痕跡，包身明顯損傷、包身嚴重磨損

在日本中古包甚至會細分N、S、A、B、C中古包的成色（Instagram@lovintage.ig）

中古店買袋避雷秘技 靠3細節辨別真假

少女教用4細節辨別真假，首先可觀察一下手袋的皮牌，她表示假袋皮牌做得很粗糙；其次，靠肉眼觀察縫線，假袋可以明顯看到縫線處附近的皮質很粗糙；而且明明是咖啡色的皮，露出來的皮纖維卻是白的。

假袋皮牌做的很糙。（RED@葩葩葩君）

最後，對比皮革的拼接處理工藝，官方為了讓斷面處的皮革貼合更好，正貨的邊緣打薄工藝是相當好，並非把皮簡單的裁斷了而已，皮纖維還露在外面。