Hermès狂粉豪買15個袋終鑑定「無個真」！達人親授3招辨別真假法

Hermès真假｜女生們愛網上購物，不但方便快捷，且有時會出現一些意想不到的折扣優惠，故此愈來愈多女生都愛網上購物。不過過往常出現有受害者在網上購買名牌手袋，收貨後卻懷疑自己買了假貨，追討賣家卻東拉西扯，最終一眾買家都求助無門

，有受害者統計過被騙的金錢高達四百多萬元。



台女豪花738萬新台幣入手15個Hermès手袋 最終鑑定「無個真」

根據台灣《TVBS新聞網》報道，有一名Hermès狂粉許小姐，一年內在網上購物平台先後向8位賣家購買了15個Hermès的手袋，前前後後總共花費738萬新台幣（約189萬港幣）。女生是基於賣家的評論分數高，且賣方強調是從法國巴黎總部代購回來，因而增加女生對賣家的信心。

Hermès真假｜Hermès真假台女豪花738萬入手15個Hermès手袋 最終鑑定「無個真」（IG@XiaomaPicks）

其中最珍罕包款「喜馬拉雅包」，是由罕見尼羅鱷魚皮製造，根據佳士得香港拍賣網資料顯示，前年以成交價4,000,000港元售出，而在平台上代購價竟是116萬元新台幣（約297,674.91港幣），讓她非常乾脆的直接入手包包。

Hermès真假｜Himalaya Birkin Bag（佳士得 Christie's）

結果，收到包包實品後，女生發現手袋的縫線、皮革質感、品質都十分粗糙，懷疑自己購買到假貨，所以決定把手袋全部送往相關單位鑑定。鑑定結果顯示，發現15個手袋「無一倖免」全部都是假的，讓她感到十分氣憤直接控告賣家詐欺並要求退款。

Hermès達人親授3招辨別真假的方法！

擔憂自己花費大量金錢購買到假貨？又不知道如何判別愛馬仕真假？當然網上購物除了要細閱賣家評價、買家的回饋及照片，最安全當然是選擇一個信心保證的賣家，「Xiaoma Picks」Hermès收藏家曾於個人頻道親授3招辨別真假的方法！

Hermès真假｜Xiaoma Picks」Hermès收藏家（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès真假｜1. 專櫃鑒定

假若懷疑自己買到假包，切勿直接拿到專櫃要求驗貨，各大奢侈品牌都不提供驗貨鑒定服務。雖則不能鑒定，但大家可以拿到專櫃要求做一個基礎的護理。無論是真貨假貨，專櫃都會先接收，然後再交給專業工匠去鑒定。假設是真貨的話工匠就會報價，但是鑒定是假貨專櫃會直接歸還，並告知無法提供護理服務。此外，你的愛馬仕賬戶可能因購買假貨而留下黑歷史，將來想購買心水手袋會變得更困難。

Hermès真假｜1. 專櫃鑒定（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès真假｜2. 第三方鑒定

大家強烈懷疑自己買到假貨，又怕送往專櫃，亦可以請第三方鑒定。現今市面上都有不少專業的鑒定師，但是手袋運送過程或鑒定過程中，有機會產生損傷致得不償失。相對通俗的鑒定方法，大家可以送往非常信任的二手中古店，假設中古店的鑒定師委婉地告知你「這個袋不屬於我們鑒定範圍內」，這樣說明手袋是假的，二手店甚少直接告知你手袋是假的。

Hermès真假｜2. 第三方鑒定（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès真假｜3. 自己鑒定的小竅門

最後一個方法，大家不想大費周章去驗袋，亦可以直接透過一些小細節來粗略檢驗一下。首先是看五金上的釘，不同的包款都會使用不同釘，這是愛馬仕傳統的搖鑽工藝。例如蘑菇釘是從皮革的背面向正面打入的，然後工匠再手工去仔細的研磨，把釘頭磨成相同的大小。

Hermès真假｜3. 自己鑒定的小竅門（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

其次，檢查表面磨砂感，承上提到蘑菇釘是從皮革的背面向正面打入的，釘尾會被工匠手工研磨圓潤，所以釘頭及釘尾會有一種磨砂感，甚至有點划痕。之後，檢查釘頭的整齊度，如正品Birkin的包扣帶背面可以看到四個小釘頭，非常對稱分佈在四角上。

Hermès真假｜正品Birkin的包扣帶背面可以看到四個小釘頭，非常對稱分佈在四角上（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

最後一點就是檢查皮革的嵌入感，正貨的磨菇釘是被手工敲入皮革裡，釘頭會稍微有一點凹進皮革的嵌入感。

Hermès真假｜正貨會有清楚拋光，H字樣非常清楚（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

另外，在拉鍊尾端的H字樣也是一個很好的判斷標準，正貨會有清楚拋光，H字樣非常清楚，但是假的愛馬仕的H就會感覺舊舊的，一眼就能看出非常粗糙。