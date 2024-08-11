CARTIER、LONGINES、TISSOT　3款女裝手錶推介　預算由5千至2萬5

臨近新年，除了要給長輩好友備好年禮，對於愛人，同樣不可疏忽。選擇一個合適的新年好禮，比直接發紅包更讓人感知心意。



一款寓意着「時刻陪伴」的精美腕錶，作為禮物之選非常合適。那麼女士腕錶有哪幾款可以挑選？我們不妨看看以下三款腕錶：

3款女裝手錶推介，款式經典百看不厭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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預算2萬5左右

CARTIER RONDE MUST DE CARTIER

產品型號：WSRN0033

參考售價：HK$ 26,600

腕錶直徑：29毫米

錶殼厚度：7.54毫米

機芯類型：石英

錶殼材質：精鋼

防水深度：30米

腕錶點評：首先為大家挑選了卡地亞這款全新的RONDE DE CARTIER系列腕錶。對於女士來講，有時品牌名氣較之錶款來得更重要一些，那麼在這個價位內卡地亞這款就非常合適了。圖中這款精鋼腕錶尺寸為29毫米，承襲了卡地亞經典圓形造型錶殼，小巧精緻。圓珠形錶冠精美華麗，其上鑲嵌1顆凸圓形合成尖晶石，與銀色噴砂錶盤相互襯托，錶盤上還配備分鐘軌與壓紋裝飾，簡約典雅。續航持久的石英機芯（續航時間約8年）滿足女性日常所需。這款腕錶因搭載了精鋼錶鏈所以在價格上略高於2萬預算，另有HK$ 23,800的環保皮質款式可選。

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+ 16

預算1萬左右

LONGINES PRIMALUNA

產品型號：L8.115.4.92.6

參考售價：NT$ 44,000（折合約HK$ 10,590 ）

腕錶直徑：30.5毫米

錶殼厚度：9.30毫米

機芯類型：石英

機芯型號：L296

錶殼材質：精鋼

防水深度：30米

腕錶點評：在萬元級這個價位內，浪琴錶是絕對不容忽視的。圖中這款心月系列腕錶是浪琴在2022年推出的款式，品牌將錶盤重新設計，融入全新的酒紅色彩，搭配經太陽紋和磨砂處理的錶盤，錶盤呈現出層次豐富的靚麗光澤，盤面6點鐘位置還設有精巧的月相顯示窗口，功能更加豐富。其30.5毫米直徑的錶殼由精鋼材質打造而成，搭配精鋼錶鏈，帶來舒適的佩戴體驗。腕錶內部搭載石英機芯，防水深度30米，滿足日常使用需求。

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+ 21

預算5千左右

TISSOT BELLISSIMA AUTOMATIC

產品型號：T1262071601300

參考售價：HK$ 5,400

腕錶直徑：29毫米

機芯類型：機械

錶殼材質：316L精鋼

防水深度：50米

腕錶點評：最後為大家帶來天梭 BELLISSIMA 系列「美人藍」特別款腕錶，其精美的錶盤中央精心鐫刻玫瑰圓花飾紋，外觀採用羅馬數字時標和簡潔的大三針設計、以及圓形的日曆顯示窗，流露精緻典雅的氣質。表徑29毫米，316L精鋼材質打造錶殼，通過透視表背還可見到一朵天梭家族玫瑰鐫刻於腕錶的機芯擺陀之上，非常美觀。

總結：上述三款腕錶在其同等價位中來看性價比還算不錯。無論是品牌名氣還是其錶款細節設計，都會給女士留下十分深刻的印象。三款不同價位的新年表款，總有一款適合心愛的她，感興趣的玩家可以多多關注一下。

【本文獲「腕表之家」授權轉載。】