記者實試CANVA 4大新功能：AI可出相、一掣換衫、網上小畫家？

設計很辛苦嗎？有什麼製圖軟件推介？相信不少人都曾經聽聞過或使用過Canva，Canva 是一款免費功能為主的線上設計工具，因為Canva中操作簡單、素材眾多，只需根據清晰指示、範本中加減修改創作就可以得出成品，所以被不少人力讚是創新者福音，即使毫無設計底子的人都可以做出設計感作品！



Canva由2012年成立，面世至今已經有超過 190 個國家的企業使用，更超過 2000 萬用户使用。Canva一直力求進步，為了要讓每一個用戶都能夠更完整地使用 Canva，在設計當中沒有插入廣告或在用戶的設計上加浮水印，只透過販售額外的圖片、字型等來賺錢。

Canva在近年收購多間創作公司，例如簡報新創公司Zeetings、兩家總部位於德國的免費圖片網站Pixabay和Pexels、奧地利Kaleido.ai及捷克Smartmockups兩家新創公司，以繼續提供影像去背、模板生成、編排、免費圖片功能。既然Canva聲勢之大，記者一於實測Canva的好用之處，嘗試近期推出的「Canva Magic AI」中的4大新功能！

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記者實試Canva 新功能：1.「Magic edit」

記者實試Canva 新功能：1.「Magic edit」（截自Canva）

網絡上早就對Canva 的「Magic edit」不陌生，因為不少外國影片中可見大家紛紛試用：換頭髮顏色、換走手上單品等，當中更有一名外國女網友分享用這個功能去替自己更換不同的白色恤衫，效果相當自然，影片點擊量更高達40多萬！

外國女網友分享用這個功能去替自己更換不同的白色恤衫，效果相當自然，影片點擊量更高達40多萬！(截自RED@amy_king_v)

官方聲稱 Magic Edit 每天最多可以使用 Magic Edit 25 次，生成結果有時具有不匹配的光方向、顏色或樣式。這個功能指可以在圖片中添加或替換任何元素，只需指定要添加內容的位置，然後通過「Magic Eraser」功能在區域上刷過，清除圖像中不需要的細節或替換細節。

筆者原來都非常心動、期待這項服務，但經實試後發現，看來功能仍處於試行階段、仍未完善，不論是以正面、側面、單手掌握單品的照片都未能夠運行成功，即使轉換網頁語言後情況仍無法改變。大家若果希望一試的話，則需要再待官方完善，推出更新功能了。

記者實試Canva 新功能：2.「Magic AI技術」

記者實試Canva 新功能：2.「Magic AI技術」（截自Canva）

大家對於AI的印象是什麼？早前備受熱議的Chat GPT，不少人都驚訝AI發展速度，早前亦有一些AI參考兩幅圖片或藝術作品、配以關鍵字，就可以快速摻和創作者的風格，創造出新奇作品。

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而Canva中的「Text to image」功能是一個全新自動生成作品的方法，用家可以選擇生成圖片、水彩畫或者其他風格，而AI編輯器允許用戶提供自定情景、語言等，然後選擇一種風格，就可以獲得一系列經過策劃的個性化模板，更可以修改以得到更好效果。經筆者實試後發現，這個功能無論中文、英文都應付自如，若果提供更準確的形容詞，例如：「一個正在化妝的女孩」，最後成果會更佳！

記者實試Canva 新功能：3. 用户自定功能好比小畫家？

「Canva Magic AI」功能眾多，除此之外Canva 亦推出了一系列符合用家需求的新功能：「Draw」、「Layouts」、「Styles」以及「Layers」功能，用家可以繪製、於頁面添加額外內容，例如QR CODE、瀏覽所有元素以方便快速調整及修改設計。

經筆者實試後發現，這些功能比起之前Canva主要使用固定範本、動畫等去創造來得更具個人風格以及自主性，感覺在使用iPad手畫或網上小畫家，容易操作以及可以自由添加東西！

記者實試Canva 新功能：4. 「Magic Write」

早前備受熱議的Chat GPT，不少人都驚訝AI發展速度，能夠憑著對話中的數個關鍵字以及情景，回答對相應的答案以及提議，Chat GPT網站雖然目前依然對香港開放，但要使用前都需要註冊使用及使用VPN，而一些破解網頁只提供簡體字的選擇，對於用户體驗終究差一點點。

記者實試Canva 新功能：4. 「Magic Write」（截自Canva）

而Canva這次的AI更新，當中更包含類似Chat GPT的功能，實在是懶人福音！經筆者實試後發現，這個功能無論中文、英文都能夠應付自如，不過Canva所提供的創作句子則較短，若果大家打算應付長文或有字數要求的話，這個功能則不太合適了！

除了以上功能，Canva Pro、Canva 團隊版、Canva 教育版和Canva 非營利組織版的使用者可以使用更多AI功能，例如動畫、轉場效果等等。筆者則認為其實相較起使用Adobe 工作室或者其他不同創作軟件而言，Canva 功能容易上手，的確能夠為用家節省不少時間，對於個人使用者的日常需要已經十分足夠了！