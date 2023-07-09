橋本環奈8套劇中平價連身裙曝光！睡衣6百帶回家　小資女無痛入手

有著日本千年一遇美少女之稱的「橋本環奈」，竟然在日劇《獻給國王的無名指》嫁入豪門，變身成為令和最讓人稱羨的灰姑娘！



不同於以往飾演的可愛甜美學生妹，這回橋本環奈則展現出精明能幹、講話毫不留情的惡女風格，還是個外冷內熱、十分關心周遭的暖女。

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在橋本環奈成為新田控股的媳婦後，彷彿天天都是時裝周，衣櫃隨手一拿都是名牌！首集不只被帶去FENDI秒速換裝，還戴上了Harry Winston的超美訂婚戒，一眼就能看出山田涼介無比的「鈔能力」（笑）。不過，在橋本環奈的衣櫃裡，其實也藏著不少適合小資女們的「平價洋裝」，而這些洋裝的價格更是落在9,900～43,000日幣（約港幣500～2,400之間），實在太想入手了～

《獻給國王的無名指》橋本環奈平價洋裝介紹

1. 婆婆茶室特訓連身裙

某天突然被婆婆松嶋菜菜子拉去做媳婦特訓的橋本環奈，在茶室進行茶道考驗時，身上所穿的「修腰羅紋連衣裙」，為甜美的日本品牌SNIDEL的商品。藍色的印花、細微的褶皺，還有羅紋收腰，都顯露出滿滿的女人味！價格則是落在24,970日幣（約港幣1,350）。

2. 灰姑娘連身裙睡衣

穿在橋本環奈身上清爽無比，且重複率超高的「白底含羞草圖樣睡衣」，來自日本人氣居家服品牌gelato pique！不僅富含了春日暖陽的明亮氣息，高腰的設計也展現了女性的輪廓，外加彈性袖口，做家事時也不怕礙手礙腳，而且價格只要9,900日幣（約港幣540）！

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3. 蜜月妄想洋裝

因為說到蜜月旅行要生小孩，而產生莫名妄想的橋本環奈，當下所穿的「嫩粉色提花針織洋裝」，來自成熟典雅的日本品牌CELFORD。使用提花針織的材質，給人低調又不失優雅的感覺，看似兩件式的設計，外加魚尾的下擺，是不是超美的呢～不過，這套的售價也相對貴了一些，為42,900日幣（約港幣2,320）。

4. 老公友情必勝連身裙

在一起去了蜜月旅行後，橋本環奈也發現老公和好友森永悠希產生嫌隙，於是決定出手助攻！而當時她就是穿著日本品牌GRACE CONTINENTAL的「圓點印花連身裙」，兼具復古及俏皮的圓點印花，搭配上雪紡材質的飄逸感，雖帶點稚氣，但也十足展露出高貴的氣質，售價為26,400日幣（約港幣1,430）。

5. 晚餐碎花洋裝

當初戀情人坂東龍汰出現，不僅讓山田涼介醋意大發，橋本環奈更是滿頭問號（笑）。在兩人結束日常拍攝一起喝酒時，橋本環奈也穿著Lily Brown的「碎花洋裝」。有如油畫般的碎花圖樣，加上V領和小露後背的設計，展露了女性若隱若現的性感，而袖子也運用抽繩，呈現出澎澎的公主袖，既清新又可愛，完全就是約會必勝裙！而這套僅需19,800日幣（約港幣1,070）即能入手。

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6. 小倆口鬥嘴洋裝

在兩人確認彼此真正的心意後，橋本環奈也因過於甜蜜的早晨，而差點上班遲到（笑），那時她也穿上了CELFORD的「薰衣草紫收腰領結洋裝」登場！不論是洋裝上細密的格紋，或是領結、收腰，都呈現出既高雅又休閒的氛圍。清爽的褶皺棉麻面料，也相當適合夏天穿去海邊！其價格為20,900日幣（約港幣1,130）。

7. 契約婚姻爆發洋裝

面對突如其來的爆料，橋本環奈和山田涼介契約婚姻的秘密，也引發大眾的議論。正當幾人煩惱著該如何應對時，橋本環奈穿的「刺繡雙色洋裝」為CELFORD的商品。這件運用不同材質組成的洋裝，不光是白色領子擁有Z字的刺繡，裙擺更設計了長短不一的疊加層次，走路時的飄逸裙擺肯定超吸眼球。24,200日幣（約港幣1,310）的價格，就當是犒賞自己的禮物吧！

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8. 道歉記者會洋裝

在道歉記者會上，橋本環奈身穿CELFORD的「粗花呢魚尾洋裝」。假兩件式的洋裝，使用了喬其紗襯衫，並連結粗花呢魚尾裙。其中，以流蘇收邊的裙擺，更為洋裝加上搶眼的特色，而領結也製作成可拆卸的設計。若是衣櫃裡獨缺一件正式場合能穿的洋裝，29,700日幣（約港幣1,610）的價格想必會成為一個值得的投資喔～

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