10款精品手鐲　Cartier、Boucheron、Chaumet　皇室御用不退流行

想要入手精品珠寶品牌，卻苦惱著不知道該如何下手？



近幾年珠寶品牌都用日常珠寶的款式，讓珠寶更貼近生活中，儂編這邊整理出10款一線珠寶品牌的「手環」，從Cartier、Bvlgari、Tiffany，再到Piaget，一起來看看哪一款才打中你的心？

10款精品珠寶手環推介，日常又好看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Cartier

被譽為「皇帝的珠寶商」的法國珠寶品牌Cartier，不只在早年霸佔王室貴族的頭頂和頸部，也讓荷里活女星愛上，而在日常配戴的珠寶上也早早開始佈局，好比說「Juste un Clou」系列以「釘子」為靈感，中性的設計元素，讓男孩女孩都爭相購入！

2. Bvlgari

就像Cartier有著美洲豹，Bvlgari則是以一條「蛇」為品牌最標誌性的動物，而不像包包以蛇頭來呈現，這個「Serpenti Viper」的黃K金手環以蛇鱗來構建層次感，就算沒有寶石和鑲鑽也能展現珠寶的份量感！

3. Van Cleef & Arpels

用一片四葉幸運草攻佔優雅女人已經不夠看！Van Cleef & Arpels總能派出「可愛小動物」來撩撥女人的心，這款張翅飛行的紅色瓢蟲的「Lucky Spring」手鏈，使用紅玉髓、縞瑪瑙的材質來演繹，更以金質圓珠來增添視覺上的生動感！

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4. Tiffany & Co.

不讓競品們專美於前，來自紐約的「小藍盒」Tiffany，從品牌歷史中取材，設計出極具有現代感的日常珠寶，大舉的以最新「Lock」系列攻入珠寶行業，簡單、中性的設計，除了鞏固了原先的女性消費者，更是開搶美男們的珠寶預算！

5. Boucheron

法國珠寶品牌Boucheron在不同材質的搭配上，總能有著自身獨特的見解，更是能在中性簡潔的輪廓中，有著品牌獨特的樣貌，好比說這款來自「Quatre Black」系列的手環，白金色圍繞著手腕，深黑色、鑽石與白金的相互輝映，酷帥到不行！

6. Chaumet

珠寶市場中，常常是女性消費者先決，但近年來隨著男性客群詢問度上升，而這也導致全體時尚圈重新調整步伐，法國皇室御用的珠寶品牌Chaumet也乘著無性別的珠寶趨勢，推出了「Liens」系列珠寶，以交叉的符碼比喻成心繫彼此的「戀人結」呈現在手環上，把浪漫小故事繫在手邊。

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7. De Beers

以仙氣十足著稱的De Beers珠寶，總是以優雅的姿態讓女人一眼愛上！就拿經典的「Enchanted Lotus」系列來看，以「蓮花」為設計的核心，搭配上粉紅色琺瑯的襯托，玫瑰金色的金屬鏈條上手，是個非常甜美可人的樣式！

8. Harry Winston

說到手環珠寶，怎麼能忘記鑽石之王Harry Winston？這款白金鑽石的手環，以7顆圓形明亮式切工鑽石，與「HW Logo」相間錯落在手環上，把鑽石玩的爐火純青，單戴、疊搭都好看，果真是名不虛傳！

9. Piaget

坐擁著百年歷史的Piaget，在1990年推出「Possession」系列的珠寶，開賣至今依舊是品牌最具代表性的系列之一，從最初的戒指延伸到手環上，同樣能「轉一轉」的珠寶設計、注入有彩度的綠色孔雀石，Solo配戴也不會顯得單薄！

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10. Chopard

一顆心撲通撲通的狂跳，哪有女孩能夠收下一顆「心」而不動心？瑞士珠寶品牌Chopard，不只承載著歷史，更積極的年輕化，找來南韓女團aespa上手「My Happy Hearts」系列的心型珠寶，其中這款手環，真的是可愛至極！

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