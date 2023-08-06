Fendi情人節限定手袋5大推介　童趣繽紛Baguette、Peekaboo極吸睛

近幾年「老花」這兩個字成為各大品牌包款銷售的關鍵字，Louis Vuitton 用不同大小的 monogram 做出奇趣令人著迷的包款，而 Celine 則致敬經典，用凱旋門符號 Triomphe 持續征服少女的心！



而 Fendi 誕生於 1965 年的 FF logo 同樣也是品牌的當家紅牌，這個由老佛爺 Karl Lagerfeld 親自操刀的符號，不管是用在服飾還是包款上，都帶給人一種雋永迷人的氣息，順應七夕情人節的到來，Fendi 將其標誌性符號以手繪方式呈現，搭配繽紛的色彩展現其活潑、豔麗的模樣！

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重現經典

FF 手繪 logo 最早誕生於 2009 年品牌的春夏大秀上，當時 Karl Lagerfeld 將其設計運用在 Baguette 的包款上，鮮明的色彩加上隨性的筆觸，將春夏的活潑意象展現其中，在近日將至的七夕情人節，Fendi 將其元素重現，透過服裝、包款及不同配件的呈現，Fendi 將浪漫的節日氣息，改以更為童趣繽紛的形象呈現。

限定單品推薦

在本次的七夕情人節限定系列中，Fendi 除了將 2009 年春夏的 Baguette 包款再次重現外，設計師亦將此手繪的符號運用在水桶包、小提包及各種服裝與配件上，儂編在這裡整理5款吸睛的單品，其可愛的配色絕對能成為穿搭焦點！

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Baguette

這款 Baguette手袋 Fendi 帶著大家搭乘時光機回到 2009 年春夏，品牌還原當時造成討論的包款，在設計上 Fendi 以更為輕盈帆布面料搭配刺繡呈現，並附上一條寬肩背帶，讓包款整體更為年輕化。

Peekaboo ISeeU Petite

經典的 Peekaboo手袋在本次也換上多彩的 FF logo 老花外衣！在廓形上品牌以改良過的「ISeeU」系列為主軸，其更為俐落簡練的線條，搭配上細緻的背帶，可愛感十足的外型絕對能讓女孩尖叫。

Mini Sunshine Shopper

以托特包為靈感的「Mini Sunshine Shopper」，亦是 Fendi 近期的話題手袋！這次改以手繪 FF logo呈現，再搭配上玳瑁配色的提包，年輕又不失典雅氣息的設計，絕對能滿足多種穿搭風格的妳。

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Mon Tresor

水桶袋實用兼具造型的特性，已成為許多人買袋的首選！Fendi 這款水桶袋除了換上七夕情人節限定的配色外，在細節上的金屬釦亦是一大亮點，其細緻的設計，讓一款休閒感的包款變得時髦又精緻。

Baguette Mini

喜歡細袋的女孩，這款「Mini Baguette」絕對可以列入購物清單！精巧可愛的尺寸，搭配上細緻的金色鏈帶，可愛度 100 分的外型，完全可以激發出大家的少女心！

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