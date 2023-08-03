COACH x OBSERVED BY US　8大手袋衣物推薦　權恩妃同款手袋必買

來自美國紐約的COACH一直以富有美式特色的包款而廣為人知。每每推出聯名系列總是能引發時尚迷的關注！



不久前和迪士尼聯名的眼鏡系列更是讓人眼睛為之一亮，今年春夏，COACH以擁抱帶來喜悅的微小事物為主題，要帶著妞妞們進入充滿幻想的世界！

COACH今夏攜手洛杉磯插畫家，同時也是設計師的Jessica Herschko與她的好友初代蜘蛛女演員 Kirsten Dunst所推出的《Observed by us》聯名系列。 以日常生活中細微卻美好的小事為發想靈感，再大量結合各種繽紛的刺繡元素來表達兩人對於童心的熱愛以及嚮往。

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1. 心形斜背手袋

COACH X OBSERVED BY US 心形斜背手袋

外型與設計都非常討喜的心型斜背手袋，妞編輯一看到這款包瞬間在內心尖叫三秒（好可愛呀！），正面以金屬logo點綴，包身採柔軟的棒球手套鞣製皮革打造而成，包包上的花朵和蝸牛刺繡搭配日常妝扮或約會野餐都很合適，怎能叫人不心動～

2. SWINGER 20 手袋

COACH X OBSERVED BY US SWINGER 20 手袋

每個女生都有屬於自己的幻想世界。以80年代Coach Originals 手袋系列延伸，俐落的肩帶長度也能當作手拿包使用。正反兩面不同顏色的蒲公英圖樣也可以依據妞妞們的心情選擇要背哪一面～（底部暗藏的風箏也是可愛細節！）

3. SWINGER 20 手袋

COACH X OBSERVED BY US SWINGER 20 經典SIGNATURE緹花面料手袋

喜歡復古老花款式的妞妞們可以參考這款經典緹花手袋，以有機棉與回收聚酯纖維混紡製成。偶爾想來點成熟打扮的妞妞們可以選擇這款，是個展現獨特魅力的單品！在看似沈穩的包包內裡暗藏一隻小貓咪，每次打開看到都不禁會心一笑！

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4. RIYA 21 撞色後背包

COACH X OBSERVED BY US RIYA 21 撞色後背包

兼具外觀與實用的Riya 21系列，使用大量的星星和宇宙元素（宇宙控必收吧！）包型相較於前面幾款更顯優雅與休閒，適合喜愛大容量與外出旅遊的妞妞們！行李箱式頂部提把將功能性大大提升，日常當作手提包包也沒問題～

5. TABBY 19 手袋

COACH X OBSERVED BY US TABBY 19 手袋

以拋光鵝卵石顆粒與精緻皮革打造，並以同色系的標誌性金釦點綴。妞編輯好喜歡包上的小雛菊花朵用鮮豔的色彩搭配。這款肩帶較寬適合搭配各種服裝斜背，是一款不管過了多久再拿出來看都值得細品的一款單品！

6. 花卉連身裙

COACH X OBSERVED BY US 花卉連身裙

不論到幾歲衣櫃裡總是要備一件碎花洋裝吧！延續野餐的情境，以橘黃色玫瑰為主角來作為連身洋裝的重點，搭配裙擺隨性刺繡圖案（背部小蝸牛的隱藏小巧思也超可愛），以及蕾絲包邊展現青春的少女氣息，單穿一件就好愜意！（好想穿這樣去野餐呀～）

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7. 90年代風格丹寧牛仔褲

COACH X OBSERVED BY US 90年代風格丹寧牛仔褲

提到美式風格一定少不了90年代的經典代表刷色牛仔褲！寬版剪裁展現俐落長腿，除了星星點綴的刺繡外，多在正面設計的第五個小口袋更凸顯牛仔褲特色，妞妞們有發現在哪裡嗎？

8. 網眼織布短版上衣

COACH X OBSERVED BY US 網眼織布短版上衣

夏天少不了的針織單品！採用棉質織布，害羞的妞妞們也可以放心穿上。正面的三朵玫瑰也顛覆過去大眾對玫瑰的印象，使用大膽的撞色配色更可以凸顯獨一無二的時髦之處！下襬做流蘇造型的抽繩設計，讓人在日常生活中也想重複穿上它。

同場加映！名人穿搭示範

日前出席《Waterbomb Seoul 2023》因姣好身材引發韓網熱議的韓國歌手權恩妃也穿上了Coach×Observedbyus聯名系列，本身風格偏成熟的她選了能一件完成優雅的連身裙搭配TABBY 19手袋，好像從花園來的仙女姊姊！

來自韓國女團oh my girl的成員Arin本身就很擅長駕馭各種少女感單品，簡單一件針織背心搭配牛仔褲很襯她白皙的膚色，選了休閒的後背包和牛仔褲相呼應，展現滿滿活力氣息！

除了上述妞編輯介紹到的包款和服飾外，這次聯名系列也有推出針織套裝、荷葉領襯衫等，有興趣的妞妞們也可以到官網或是實體櫃上看看呦！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】