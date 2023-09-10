手袋｜嚴選7款半月包　Longchamp、Ralph Lauren　Polène無痛入手

時尚圈人手一個的半月包，小小一個不論手提或是肩揹，都能輕鬆展示你的時髦風格！



然而買手袋預算有限怎麼辦？小編這裡為你整理7款「4000以內」的時髦半月包，從精品輕奢品牌到小眾設計品牌全都一網打盡！讓你夏天買新手袋，荷包也不會太痛。

夏日7款平價半月包推薦，小資女、OL快收藏！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Ralph Lauren Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag

近年以「Old Money」席捲時尚圈的 Ralph Lauren ，低調卻奢華的氣質最為迷人！推薦這款迷你皮革半月包，溫潤的焦糖色不分季節都好搭，有新月形狀以及牛角形狀兩種袋型可以隨意轉換。

2. Polène Numéro Dix－TAUPE

來自法國巴黎高質感皮具Polène Paris，可以說是近期備受關注的小眾品牌！高級皮革搭配法式簡約風格，連Logo都相當迷你，是不想撞袋女孩的首選。這款半月包有著可調節的肩帶，能是配更多場景，盡情展示你的低調好品味！

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3. OSOI Mini Handbag－Denim Sky

來自韓國小眾設計師品牌 OSOI，簡約復古的設計和宜人的價格，讓他大受日韓穿搭部落客的歡迎！這款半月包俐落的輪廓搭配迷你的大小，夏天拿來凹造型最合適不過！

4. Longchamp Roseau Essential S Hobo Bag

Longchamp 不只是OL上班族通勤最愛，今年夏天還推出了多款時髦的肩揹包，其中這款皮革半月包特別引人矚目！宛如一體成形的袋型，能搭配你所有日常場合，一口氣推出多個色系和皮革材質，絕對可以讓你選到今年夏天的最愛。

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5. Gianni Chiarini NADIA－ARGENTO

來自意大利奢華的皮革工藝，憑著簡約的設計 Gianni Chiarini 一舉攻佔了日本女孩的心。推薦這款十分搶眼的銀色半月包，在這個夏天輕鬆跟上Y2K風潮！加上小資女也負擔的起的價格，讓你買手袋不用縮衣節食！

6. Coperni Mini Swipe Bag

自從時裝周上那件噴織出的神奇洋裝後，來自巴黎的品牌 coperni 一次又一次用新奇時髦的單品吸引大家的目光。這款俐落的蛋形半月包，以不同花紋材質做翻玩，其中一隻全透明的Glass bag搜尋聲量非常高，但實用起見的話，儂編還是更推薦皮革系列的款式給大家。

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7. Tory Burch Monogram Mini Crescent Bag

Tory Burch是許多OL、小資女入手的第一個精品手袋！這款慵懶的新月袋型，洋溢著現在大家追求的一種「高級鬆弛感」，棕色皮革和金屬配件搭配 T Monogram圖騰 ，恰到好處的搶眼讓你不論是在什麼場合都能時髦登場。

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