投資精品手袋能賺錢嗎？10款保值單品必買　代購店主：轉手一定賺

買精品包就是投資，這句話～大家應該看過好幾遍了吧？但是，買包真的可以賺錢嗎？



本身在台灣經營精品代購以及二手精品店的蹦闆，也就在YouTube頻道《蹦闆》上，用他個人的經驗來說明，為什麼投資精品包能賺錢的原因。

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想靠精品包賺錢？

好多人都想著，要靠「保值精品」來賺錢，關於這件事情，蹦闆就直接在影片中表示「不可能」，即便有也是非常少數的（例如他過去就曾經手過愛馬仕的喜馬拉雅包，專櫃價約300多萬台幣，後來賣出是1300萬台幣）但是，如果是想靠「買精品包」來賺錢，這就是人人有機會的了。蹦闆解釋，精品包就是像車子，落地即掉價，自己目前接觸過的品牌中，就只有愛馬仕的包包，在二手精品中可以原價收而已，其他的品牌，通常都是以打折價收購。

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出國買包還能賺錢？！

那要怎麼靠精品包來賺錢呢？蹦闆說明，大家可以在出國旅遊時，去逛一下當地的專櫃，在匯率和稅金的差異下，就會以比在台灣還便宜的價錢買到。他舉例，若你在國外花了約3萬多塊台幣買了一個香奈兒的長夾，從他觀察的購物網站上，自己賣可以開到4萬8到6萬8台幣的價錢，「香奈兒在市場上落差頗大，價差你怎麼抓，就是看自己」

若你想盡速兌現，也能到精品代購的店家兜售，就蹦闆是店家的角度，你其實就是他們的買手之一，就會再加個錢給你， 可能多貼3-5千台幣或是一定金額買下，「這部分就和保值沒關係，你就是在代購。」

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品牌X包款，這10款不出錯

至於要買哪些單品，才能確定回來兜售，是一定有市場的呢？蹦闆點名，CHANEL的經典款長夾、短夾、BOY包、經典口蓋包，看到能用原價買進，「買回來都是賺錢」，唯一注意的就是，香奈兒現在是有限購令的！

逛愛馬仕，如果看到Evelyne、菜籃子Picotin Lock、Lindy這3種包款，「基本上不管什麼顏色，什麼皮款都買下來，你都一定會賺錢。」LV的話，建議黑色跟焦糖色的經典款水桶包NéoNoé，又或是LV的後背包Palm Springs，男生有遇到腰包也要手刀收，記得！要選老花而不是棋盤格，「棋盤格的價格掉一半。」

這些地方最容易買到寶

雖然說，買包這件事情本來就是很看運氣，但是，蹦闆也有分享幾個，比較容易買到熱門款包包的國家：「賺錢跟保值包的話，以概率學來說，原產地都會比較多」但是，還是會有些品牌比較例外的，CHANEL就是香港比較多、愛馬仕現在是內地最多，因為那邊的配貨量最大，他也透露，其實前幾年，夏威夷、土耳其等觀光勝地比較容易拿到厲害的包包，原因推斷是當地的觀光客多，但是大家去那都在玩、休息，逛街機率較少，那邊的貨就會停在那邊，「有心人士去那邊找，有可能突然就會撿到寶。」

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