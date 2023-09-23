New Balance 4大熱賣運動鞋　休閒百搭首選327　CT302增高必備！

有「國民鞋」之稱的New Balance近幾年網路討論度逐年攀升，除了韓劇效應加持，再加上CP值超高等因素，從過往被認為長輩穿的鞋款，到如今徹底攻佔年輕族群，甚至被網友笑稱「不紅都難」！



以下為大家整理小紅書上網友公認New Balance最熱賣鞋款TOP4，怕出錯的朋友下次就買這幾雙吧！

New Balance 4大熱賣鞋款，穿搭從此不出錯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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327復古休閒鞋

New Balance 327可說是近幾年火出圈的鞋款之一，各大明星藝人、時尚博主們人腳一雙，幾款特殊配色甚至還被炒出幾倍高價，其中最火的當屬元祖灰，327實際上腳後約可增高3公分左右，非常顯腿長、腿細，整體來說不管是日常通勤、正裝搭配或者休閒穿搭都非常適合。

9060復古慢跑鞋

隨著復古風的盛行，各大鞋履品牌相繼推出復古風鞋款，9060前衛大膽又帶有復古韻味外觀，配上誇張且具有張力的鞋型，再加上不規則大底設計，上腳後特別顯腿粗，而且腳型偏大的朋友還能有顯腳小的效果，不少網友笑稱「又美又醜」，9060給人一種韓裡韓氣的感覺，一來是設計本身緣故，二來也跟韓星有關，上身之後再搭配簡單的韓系穿搭，瞬間就化身成走在首爾街上的小姐姐，不過其中一個小缺點就是9060材質偏厚實，似乎更適合冬天穿。

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CT302厚底運動鞋

CT302以經典運動鞋身搭配上厚底設計，鞋頭略帶復古紋路，鞋跟又有標誌性的色塊，再加上厚底能夠有效拉伸腿部線條，不僅增高還顯腿系，被不少人認為是上萬元的mcqueen小白鞋平替款，對比下來幾百元的親民價格真的划算許多！CT302也有網友稱它為「無敵百搭鞋」，以中筒襪搭配短裙、短褲，或者換上牛仔褲、工裝褲等都非常適合，重點還是IU同款呢！

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550復古籃球鞋

550是當今被受追捧的一款球鞋，火到連歐美New Balance官網都缺貨，小到日常穿搭、大至紅毯造型，隨處可見550的身影，實際上腳後，無論是注重細節和材質的朋友，或者較追求舒適性與時尚感，清一色給出相當高的評價，還有網友無奈表示：真的別再買550了，沒想到背後的原因竟是「有一雙就會想買齊所有顏色」，可見550真的深受消費者喜愛，也難怪可以成為New Balance眾多鞋款中歷久不衰的款式之一。

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