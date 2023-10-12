去lululemon只懂買瑜伽褲？2合1極簡機能外套、工裝裙上架即售罄

現在誰的衣櫃沒有一件lululemon的瑜珈褲？lululemon重新定義了瑜珈服，不只是一種機能服飾，而是可以盡情展現自我風格的單品！



在今年秋天推出的形象照與新品，lululemon一反過往的恆常設計，以簡約的黑色系打造外套、短裙、針織上衣等系列單品，為你的秋天衣櫃添加新品！

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lululemon 不只是瑜珈褲

有別於之前秋冬推出的時裝系列，這次lululemon帶來全新的極簡風貌，打破你對機能服飾的想像，以黑色系為主，搭配富有設計感的剪裁與廓型，展現出令人耳目一新的全新系列，更加專注於個人風格的宣揚，讓一切回歸直覺，並透過穿搭詮釋內在情感和外在表現之間的化學作用。

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秋季新品上架

全新休閒系列專為日常所設計，讓每個人都能挑選到屬於自己的單品，無論是上班通勤、下班聚會或是穿梭於繁忙街道中，在天氣不穩定的秋冬季節，具有防風、防潑水的面料材質，提供你舒適、機能性及高質感的休閒服飾。單品品項從剪裁俐落的西裝外套到多層次穿搭的上衣一應俱全，滿足日常穿搭的多樣選擇！

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機能服也能很時髦

本次單品中格外引人注目的「二合一結構式外套」，防風防潑水特性，在城市裡騎車或戶外登山都可以一件搞定！可拆卸式的外套下襬，拿掉後立刻變成短版外套，能夠因應更多元的穿搭需求。再來這件「高腰A字半身裙」，硬挺的剪裁設計，俐落感十足，同樣使用防潑水面料，內搭一件瑜珈褲，能夠完美兼顧造型和運動機能！

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