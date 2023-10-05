穿搭教學｜秋冬大熱時尚百搭長裙　顯高瘦必買開衩牛仔裙/緞面裙

秋冬季不一定是長褲當道，充滿女人味又百搭的「拖地長裙」同樣是大勢所趨。不論是配搭T恤、針織衫、衛衣、西裝外套或長褸，都可以打造出時尚百變風格，混搭實力不容小覷。特別是以下5款及地長裙，可謂越長越時尚，顯高顯瘦之餘，即使小隻女或肉肉女亦十分容易駕馭，必須人手一條。



長裙一年四季都能穿，不挑身形又能和其他單品配搭，絕對是永不退流行的時髦之選。超長設計的及地長裙自帶垂墜感，每走一步都可以呈現女性的柔媚，而不同質地或剪裁的長裙亦能符合現代女性的多元樣貌。最常見的穿搭技巧方程式，大概是緊身上身配長裙，外搭大褸、西裝外套，配波鞋或長靴。不過切記，長裙的長度不要剛好在小腿或膝蓋位置，否則顯矮又顯腳粗。

5款必買及地長裙

1) 型格前開衩牛仔長裙

以牛仔外套配上同色系前開衩牛仔長裙，內搭白Tee，簡單地著出時尚感。(圖片來源:alvasperle @IG)

牛仔本身是萬年不敗時裝單品，牛仔長裙和牛仔褲一樣，百搭不會出錯。今年除了流行長身直落至地面的超長牛仔裙之外，前開叉牛仔裙亦是穿搭神器。隱約地露出雙腿，視覺上營造修長效果，可以配上樂福鞋、波鞋及膝長靴，中性又帥氣。

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2) 自帶高級感的緞面裙

大地色系上衣，配上棕啡色系緞面裙，美拉德穿搭最佳示範。(圖片來源: anoukyve@IG)

若果想營造優雅大方感覺，緞面裙是最佳選擇，既可休閒亦可在正式場合穿搭。緞面裙帶有柔軟絲滑質地，在不同光線下都能呈現光澤感，低調地彰顯出身體曲線。不少時裝博主都喜歡以西裝配襯低飽和度顏色的緞面裙，黑白經典配色更是穩陣又充滿女人味的穿搭。

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3) 直筒長裙pencil skirt

Tone on Tone配搭，以白色西裝配上白色pencil skirt，可以修飾小腹、腰線，簡單又大方。(圖片來源: veneti.a@IG)

I字形的窄身鉛筆裙，剪裁設計多數以高腰為主，能夠拉長身形比例及修飾雙腿曲線。大家可以入手堅挺布料所製的鉛筆裙，能夠有效修飾小腹，蘋果形和梨形女生必備。喜歡簡約低調地展現小性感，可以選擇後開叉設計的高腰窄身鉛筆裙，毫不費力地展示凹凸有致的身材，女人味十足！

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4) 懶人恩物連身長裙

西裝加連身長裙，配上波鞋，是快速出門上班首選。(圖片來源:lglora@IG)

基本上每個女孩的衣櫥都擁有一條連身裙，經典百搭又易襯，能夠9秒9出門口，絕對是懶人必備時尚單品。踏入秋冬季，大家可以揀選素色針織連身裙、連帽衛衣質地連身裙、燈芯絨連身裙、格紋圖案連身裙等，配上皮帶或飾物作點綴，簡約而不簡單。

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5) 可咸可甜蛋糕裙

蛋糕裙可以遮胯顯瘦，大家可以像Jennie一樣配上波鞋，打造Y2K風。(圖片來源: jennierubyjane@IG)

不少女生都喜歡在夏天穿上透薄清爽的蛋糕連身裙，營造度假風之餘，亦能夠修飾個人身形。在秋冬季，大家可以入手A字形的蛋糕半截長裙或連身長裙，配上短身外套或充滿少女感的衛衣，既增添穿搭層次感，又能顯高顯瘦。

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