牛仔褲5大顯瘦重點 褲頭前低後高遮肚腩 側縫線要這樣才顯腿幼
撰文：女人我最大
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買牛仔褲不是一件容易的事情，尤其是對腰細屁股大的梨形身材，或者是下半身肉肉的女生，能夠一穿就顯瘦遮肉的褲子，根本超級難找好嘛！！！！
深知命定褲不好找的小編，這回也就整理了5個「顯瘦小細節」，在挑牛仔褲的時候，可要多留點心唷！
挑選顯瘦牛仔褲5大重點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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牛仔褲顯瘦細節
1. 褲頭前低後高藏肚子
把牛仔褲平放後，請先看看在褲頭的位置，是不是前低後高的設計，如果前後是一樣的高度，穿上身後就會發現，小腹變得非常明顯，建議選擇高度差介於2-5公分的褲子，能好好包住屁股肉肉，也不會把小腹肉擠成一團。
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2. 小巧後口袋秒提臀
接下來，請把牛仔褲轉到背面，觀察一下後面兩個口袋的大小，太大的口袋，會讓屁股變得又塌又扁，從背面看過去還會拉長臀部比例，讓腿看起來超！級！短！相較之下，小口袋便有提臀的視覺感，使肉肉有種向上集中的感覺。
3. 褲腰V字打造翹屁股
看完了口袋的位置，接下來請觀察褲子背面的「倒三角車線」，請一定要確定後面的車線走向，是有個明顯的「V字縫線」，穿上身後，屁股看起來就是圓又挺，只是「︶」的車線，真的可以說是毫無修飾效果，你們轉過身拍一次背影照，就能深刻感受到了。
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4. 側邊車線往前顯腿細
希望能讓腿看起來細一些，褲子的褲管車線位置也是很重要，就像有些人喜歡側邊雙色拼接一樣的道理，往前一點的車線，能更顯苗條，讓人以為你天生就是細腿一族，反之，太後面的車線，則是會讓下半身一秒變寬。
5. 褲襠弧線大不卡襠
最後一個細節，是要把褲管對著褲管的對摺，藉此來觀察褲子的褲襠弧線，不明顯的曲線，容易卡襠，穿上身就會很像有一包東西卡在三角地帶，曲線大的褲襠弧線，穿起來舒適外，看過去也會比較流暢，小腹較大的女生，也能完整包覆住。
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