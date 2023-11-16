2023韓國最熱賣小眾手袋Top 10　韓星熱捧Matin Kim、Find Kapoor

年輕的時髦女孩除了眼光看向小CK、Pedro，更多將目光放向韓國小眾包袋品牌！不只設計有水準、跟得上流行趨勢，更多時候價格都落在萬元以下！



剛剛從首爾回台的小編，整理出10家女孩們必逛的韓國平價包款，一起來看我們的推薦！

10間必逛韓國小眾手袋品牌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01. Stand Oil

很多購物戰士來到首爾，第一站都會到Stand Oil報到！在聖水洞、現代百貨、新世界百貨都有品牌的據點，無論是簡約調性的肩背包，或是有點復古感的保齡球包，都讓女孩們瘋狂搶購，不過想買到還得拼運氣，由於人氣實在太夯，時常整家店被掃購一空！

02. Osoi

近期小編出入上海、香港、首爾，都可以在路上看見女孩們手拎著這一款Osoi半月包！無論是比較大的腋下包款，還是只能當手拿的款式，都是最時下流行的樣式，而在韓國購入大約座落在千5至千6的價位，難怪旗艦店上提袋率超高！

03. Fallett

你是個不愛撞包的酷女孩？那麼五顆星推薦你去逛逛這一間Fallett，品牌主要以有點搞怪的Y2K設計元素環繞，雖是以服裝為主的品牌，但由於包袋依舊維持在酷帥與可愛的中間點，很推薦給喜歡挖寶的女孩們去逛一逛！

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04. Samo Ondoh

已紅到台灣去的Samo Ondoh，已經在2021年就開始打入台灣市場，陸陸續續在台灣開了四家分店，而且遍佈北中南，除了超級卡哇伊的兔子包讓BLACKPINK Jennie愛上，更有泫雅加持曬包包，若是綜觀他們家的包包，都可以從中發掘童趣的設計，也讓成功做出不一樣的市場區隔，在殺氣騰騰的包袋市場中佔有一席之地！

05. Matin Kim

韓國潮流品牌Matin Kim靠著少女時代隊長太妍的私服加持，極具識別度的金屬鐵片icon、有個性的設計與異材質的拼接，加上好入手的親民價位，讓品牌風靡代購圈，成為詢問度超高的品牌之一！

06. Find Kapoor

從形象、視覺到包款本身都圍繞在讓人被可愛爆擊，也難怪韓國小眾品牌Find Kapoor，可以大舉擄獲韓星Krystal、宋智孝、丁海寅！不管是肩背包、保齡球包，還是只裝得下可愛的小廢包都有擁護者，更不用前往首爾，可以在台灣門市買得到！

07. Atelier Park

在2015由網路購物起家，Atelier Park靠著好口碑與時髦外型，成為許多韓國女生的私房必逛，而品牌真正走向高處，更是乘著孔曉振在韓劇《忌妒的化身》曬出一款馬蹄形包款，讓Atelier Park在國際上一戰成名！

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08. Minitmute

在配件的線條與設計上，可以看出Minitmute是個保有少女心的品牌，更會大膽的使用像是淡粉色、開心果綠的配色，讓人一拿上手心情也跟著好起來！

09. Nothing Written

優雅、簡約、大地色，是韓國品牌Nothing Written映入眼簾的印象，適合日常搭配的包袋設計，更是許多質感女孩的觀望清單，可以看出品牌已經坐擁了穩定客群，更積極地跨界聯名試圖讓品牌越做越大！

10. Archivepke

Archivepke極簡的品牌調性、溫潤的羔羊皮革，讓許多極簡控為之瘋狂，更成功收服南韓演員金高銀的心，上身一款奶油白色的肩背包，為品牌敲響知名度。

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