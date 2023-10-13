MUJI｜2023無印良品必買單品　牛仔長裙極顯瘦、短袖T恤$70帶回家

日本雜貨品牌Muji無印良品，所販售品項涵蓋彩妝保養、服飾、文具、電器、家具等等，從食、衣、住、行幾乎能滿足我們日常所需。



加上品牌簡約的設計及品質上的保證更深受香港消費者愛戴。上回才盤點過必買美妝，今天這篇編輯精選出2023無印良品必買「流行單品」，不論是設計還是品質都完全不輸快時尚！

2023無印良品必買的5樣流行單品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 女裝有機棉雙羅紋織圓領短袖T恤

首先是衣櫃必備的萬能素T，擁有一件高品質的T恤就能走天下，怎麼搭都好看。這款短袖T恤採圓領設計，透氣材質搭配適中的厚度穿起來舒適自在。顏色選擇眾多，從最基礎的黑白灰到淺黃、煙燻粉、黑白條紋等通通有，輕鬆穿出毫不費力的時尚感！

2. 女裝有機棉混涼感短袖連身裙

採用有機棉及觸感涼爽的素材製成，質感細緻，即使在悶熱的夏季穿也格外透氣舒爽。一件式的T恤連身裙非常適合懶人，搭配一雙小白鞋及帆布袋就能出門，完全不用思考要如何搭配。圓領搭配過膝的長度人人都能駕馭，更貼心的是連身裙側邊還附有口袋設計！

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3. 女裝有機棉彈性牛仔連身裙

夏秋交替期的必備單品！這款暗藍色牛仔連身裙以有機棉為材質，具有良好的伸縮性並充分展現丹寧獨有的質感。前後側附有5個收納口袋，裙擺後側的開衩設計也讓質感升級，簡單搭配T恤或背心就能營造出日常活潑、知性典雅的氛圍。

4. 女裝有機棉彈性牛仔A字半身裙

同樣是暗藍色丹寧，並採有機棉製成及具有適度的伸縮性。裙子下擺以A字型展開，能凸顯纖細的腰部線條，尤其梨形身材更顯瘦，瞬間將豐盈的下半身隱藏起來，達到顯瘦效果。上半身不論搭配白T或襯衫都能展現出休閒知性風格，任何場合都合適！

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5. 黃麻手挽袋A6/B5/A4/A3

無印良品超熱銷的黃麻購物袋，是不少職場女性通勤的必備單品。購物袋有不同尺寸可選，並採對環境友善的黃麻素材，加上價格通通不過30元跟深受消費者喜愛！A3尺寸購物袋的大容量足以放下一台手提電腦或平板。除了通勤，也很適合出游使用，直接將各種零碎小物通通丟進去！

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