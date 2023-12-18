手袋｜YSL、CELINE、LV、GUCCI、LOEWE　8款人氣精品腋下包必買！

即將迎來換上外套、大衣的秋季，這時揹上揹帶長度剛好的「腋下包」不僅俐落自在，也不會面臨穿厚外套行動不便的窘境！



小編精選秋冬推薦入手的8款話題精品品牌「腋下包」，一起來看看！

2023精品腋下包推薦【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. CELINE

CELINE全新推出的HELOISE手袋已在社群上默默開始爆紅！低調沈穩的石板灰色看上去更高級氣質，採用紋理感的小牛皮革製成，包身壓有TRIOMPHE標誌，具有辨識度又有能打造「靜奢風」的穿搭，女星張婧儀示範搭小香外套或風衣都很時髦，休閒又適合上班族的日常穿搭！

2. SAINT LAURENT

SAINT LAURENT櫃上詢問度超高的LE 5 À 7手袋，保持了品牌簡約大器的設計風格，表面採精細的粒面皮革製成，包包的外型看上去既像托特包、也像一款腋下包，皮革肩帶上以CASSANDRE標誌點綴，寬敞的容量配上高雅的外觀設計，隨意搭配牛仔褲或西裝褲都很自在！

3. LOUIS VUITTON

結合Monogram及Monogram Reverse塗層帆布製作，以討喜的半月形呈現，外觀也像一顆餃子！皮革包角的設計替這款Loop Hobo 增添一點別緻感，金屬鍊帶和皮革鍊袋可以自由轉換喜歡的揹法，當作外出旅行隨身攜帶的包也很合適，能夠輕鬆搭配許多不同的穿搭造型！

同場加映：嚴選5款焦糖色精品手袋 Gucci Bamboo經典保值 Celine百搭實用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

4. LOEWE

鍾情於LOEWE家設計的妞妞一定對品牌推出的Cropped Puzzle Fold bag 不陌生，這款包包採用LOEWE最自豪的標誌性幾何線條，可以完全折疊平整的設計旅行時收納也超方便！柔軟又輕盈的包體不論揹在腋下或是手提都很自在，秋冬穿上厚外套搭配也能顯得更俐落。

5. TOD'S

以實用功能為導向的TOD'S推出的T Timeless Hobo手袋也是不能錯過的單品！以優雅的品味和精湛的手藝打造，T Timeless標誌搭配皮革手挽休閒又帶點正式，和衣櫃裡的大地色系單品都很容易搭配，編織牛仔布的外型設計經典且不過時！

6. COACH

靈感源自COACH Y2K時代的設計，經過重新演繹後同樣受到時尚迷的喜愛！金屬鏡面的皮革展現個性魅力，是一款男女皆可搭配的中性單品，秋冬換上皮外套搭配更是將這款COACH PENN 單肩手袋詮釋得更加有型，包包可以放下手機、中長夾和耳機等，揹帶拆掉也能當作手拿包做造型，一包兩搭！

同場加映：手袋｜秋冬精品半月包推薦Top10 LV、Celine、Prada、Loewe（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

7. BALENCIAGA

通常這類仿舊感又帶有大容量的包款都是櫃上的熱賣王！BALENCIAGA秋季最新的MONACO包柔軟的手感和歷經使用過後呈現自然垂墜感的狀態，慵懶又隨性，金屬的鏈條作為揹帶很有份量感，可以肩揹或手拿，小紅書上已經有超多潮流人士紛紛靠櫃搶揹！

8. GUCCI

今年秋冬強勢登場的GUCCI HORSEBIT CHAIN 馬銜鏈包，可以說是最具有特色的代表，外型個性有魅力，搭配飾有大型馬銜扣的金屬配件完美詮釋了「一包上手，造型就有！」揹在腋下的同時也能作為手拿包輔助，可拆式的金屬鍊條視當天穿搭風格來變換揹法，今年秋冬出鏡率最高的單品就屬它！

以上8款腋下包推薦給姊妹們，春夏揹輕盈、秋冬揹也不綁手綁腳的包款怎能不愛呢？

延伸閱讀：

6款「通勤精品包」推薦！DELVAUX毛氈水桶包、Valextra都會女子最愛

IU十五週年同款「霧藍增高厚底NB鞋」台灣開賣！NewBalance580四解鎖

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】