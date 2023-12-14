Hermès｜4款愛馬仕手袋行情　Kelly 32升近10萬　這款宜趁低吸納

近期究竟哪幾款愛馬仕手袋人氣最高、漲幅跌幅波動最大呢？



同樣是根據多家中古店最新的銷售數據來看，以下總結出了11月份漲價、跌價最高包款TOP 4，快來看看哪幾個手袋入榜了！！

11月份Hermès手袋溢價、跌價排行榜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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11月份「溢價排行榜」

TOP 2：愛馬仕Hac a Dos

愛馬仕Hac a Dos剛推出時熱度並不高，價格大約落在港幣6萬4千5，波動幅度不大，不過由於近期受到不少明星、KOL等人的喜愛，像是JJ林俊傑、昆凌都曾上身過這款包，而這也使得Hac a Dos在社交平台上討論度直線上升，成為本月新進的超強黑馬，其中特別是黑銀Hac a Dos價格波動最大，目前漲幅將近港幣1萬左右。

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TOP 1：愛馬仕Kelly 32

每當冬季的接近，屬於大包的季節隨之而來，以目前市場上的精品銷售數據來看，今年的大包熱度特別誇張，已經連續幾個月攻佔漲價排行榜，而最為經典中的經典，愛馬仕Kelly 32更是一舉榮登11月溢價排行榜榜首，由原先台幣22萬-27萬的價格（折合約港幣5萬4至7萬），漲至目前台幣30萬-36萬（折合約港幣7萬4至9萬），甚至一些熱門品項、熱門色號幾乎快逼近40萬台幣（折合約港幣10萬），漲幅相當可觀。

11月份「跌幅排行榜」

TOP 2：愛馬仕鱷魚Constance

鱷魚康康已經連續跌價好幾個月，這個月也仍未停止，鱷魚康康在專櫃售價大概落在台幣120萬左右（折合約港幣30萬），不過以目前二級市場的行情來看，大約比原價便宜了將近台幣13-17萬（折合約港幣3萬2至4萬2），不過事實上作為愛馬仕最熱門包款之一的康康包，保值程度還是相當高，因此目前算是個非常不錯的入手時機，未來還是非常有機會漲回來，甚至是出現溢價的狀況。

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TOP 1：愛馬仕雙面Kelly

愛馬仕限定款雙面Kelly包，價格下跌相較起來沒那麼意外，剛推出時專櫃定價台幣130萬左右（折合約港幣32萬2），本身就不便宜，大多都是收藏級別、追求新鮮感的資深玩家才會入手的，而隨著熱度逐漸退去，目前二手市場大約僅剩下台幣88萬（折合約港幣21萬8），這種限定款通常新推出時定價都會非常高，不過隨著時間一過去，價格也就會慢慢降下來，因此想入手的朋友也可以等熱潮退去後再下手。

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