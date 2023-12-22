聖誕禮物｜TIFFANY&Co.9款夢幻單品　愛心小廢包、頸鍊、手錶必買

每個女孩心中都住了一顆「Tiffany Blue」色的少女心，既具有大人般的優雅氣質，同時也保有了稚氣未脫的清新感！



小編精選9款「Tiffany Blue」控必入的夢幻逸品，從包包到日常小物都有，一起來看看吧！

TIFFANY&Co. 9款夢幻單品，愛心小包超可愛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「Tiffany Blue」夢幻單品推薦

1. Return to Tiffany™ 微型手提包

超夢幻可愛的Tiffany Blue愛心包，完全是少女的必備單品！Return to Tiffany™ 心形手袋的靈感來自品牌最獨特的設計之一，保有品牌經典珠寶元素的吊飾和鏈環，一次滿足想要收藏飾品和包包的妞妞們，標誌性的壓花圖案和心型提把細節也是滿分！

2. Return to Tiffany™ 零錢包

總是為了收納零錢而感到困擾嗎？買個Tiffany Blue的零錢小包應該不過分吧～（笑）採用柔軟的皮革製成，配以刀口金屬拉鏈頭方便使用，包包除了可以收納零錢也能當作鑰匙或是耳機的收納袋，掛在包包上也不怕忘記帶出門，美觀又方便！

3. Return to Tiffany™ 大號拉鍊錢包

喜歡長夾的妞妞可以參考這款整體都是以「Tiffany Blue」色打造的大拉鍊錢包，亮眼的標誌性色彩一出場必成為眾人焦點！表面帶有明顯的紋理感，較具有大人的成熟風味，Return to Tiffany™心型圖案壓花簡單又有品牌特色，實用主義者的最愛！

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4. Tiffany 大咖啡杯

隨時隨地都要保有儀式感！這套Tiffany咖啡杯組以高質感的骨瓷打造，融合了現代簡約流暢的外型設計，不論是要當作居家水杯或是辦公室療癒心情的設計感水杯，都能夠方便使用，是一件能夠透過日常生活展現小品味的單品！

5. Tiffany 太陽眼鏡

妞編輯大推這款Tiffany Blue的太陽眼鏡！當具有代表性的顏色注入日常的時髦配件中，應該沒有不收的理由吧（笑），這款太陽眼鏡以醋酸纖維鏡框配灰色鏡片，以標誌性的扣環作為搶眼的點綴，生動的外型設計摩登又復古，療癒的顏色戴上心情瞬間感到舒適自在！

6. Tiffany Rose Gold 護手霜

如果TIFFANY&Co.有味道，聞起來會是什麼味道呢？「Tiffany Rose Gold 」香氛充滿明亮爽朗的黑加侖前調，香氛的核心為藍玫瑰再加入檸檬香調和花香，是一款可以帶來溫暖感覺的護手霜，放在隨身包包隨時拿出來擦也好療癒！

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7. 金屬擺飾盤組合

現代人結束繁忙的工作後回家後很常隨手一丟就不知把鑰匙或耳機丟去何處（還是只有妞編輯ＸＤ），若擁有一組奢華的Tiffany金屬擺盤組幫助好好收納或許不錯！手繪的金屬裝飾為這些印有 Tiffany & Co. 標誌的作品添上高雅品味，收納戒指、項鍊或其他日常小物都很適合！

8. Return to Tiffany™ 藍色雙重心形吊飾鏈墜

Tiffany這款純銀鏈墜在可調校細緻扣環鏈上配有一對標誌性小號心形吊飾，圓形明亮式切割鑽石和Tiffany Blue 琺瑯飾面心心相印，標誌性的品牌標誌透過不同的個人風格展現，也可以和粗鏈墜飾疊搭營造對比的趣味！

9. Tiffany HardWear腕錶

奢華的Tiffany HardWear 腕錶前衛奪目，既是手鍊也是手錶！純銀及不鏽鋼腕錶鑲有亮鑽，配搭有如 Tiffany 傳奇黃鑽的「 Tiffany Blue 錶盤」，漂亮的類鑽石切割面設計怎能不愛！各種場合戴上它優雅又不容易撞款，是時髦資優生會關注的單品！

就算沒有入手過TIFFANY&Co.的單品也會不小心被這具有魔力的顏色給吸引！妞妞們最想入手哪樣「Tiffany Blue」夢幻單品呢？

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