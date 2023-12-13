嚴選10款精品短銀包推介　LV、Dior、Celine、YSL　精緻輕便耐用

現在是短銀包當道的時代！相較於長銀包，短銀包體積更小更好收納，尤其現在大部分女生幾乎都喜歡揹小包包出門，太大的長銀包反而會放不進去。



短銀包雖然方便，但其實用性也很重要，不只追求可以放零錢，也要有空間可以放鈔票和卡片。

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10款精品短銀包推薦

1 . Miss Dior迷你銀包

第一款先來推薦近期剛推出，並且一眼就讓編輯心動的Miss Dior迷你銀包！以XS小巧尺寸卻具實用設計為特色，外觀是Cannage騰格紋圖案羊皮製成，短銀包正面還綴以Dior先生幸運物設計的「D.I.O.R」字墜吊飾，在經典的圖騰設計中增添亮點，注入一絲優雅氛圍。打開短銀包，內有2個卡片隔層、1個拉鍊隔層及寬敞的內部隔層，足以將零錢及卡片整齊收放！

2 . YSL絎縫小羊皮小型三摺錢包

非常實用的小型三摺短銀包，外觀以品牌經典絎縫縫線為主，並飾以品牌標誌金屬配件，共推出三款配色，分別為黑、白、紅。編輯私心推薦最經典大氣的黑色，使用起來不怕弄髒非常耐操，同時黑金配色實在太百搭！這款短銀包的背面有開縫口袋，內有多達6個卡片夾層、1個拉鍊零錢格、鈔票隔層和4個收據隔層，實用性非常高！

3 . Bottega Veneta編織皮革拉鍊短銀包

BV最標誌性的編織皮革一定要收吧！外觀簡約大氣又帶點復古氣息，採拉鍊設計及按扣開合，具6个卡片夾層、1个鈔票隔層及拉鍊零錢包空間，應有盡有。色系選擇上也非常多元，橄欖綠、寶石綠、燕麥色、駝色等通通有！

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4 . Celine Triomphe Compact銀包

說到簡約大氣的精品短銀包絕對少不了這款，也是Celine的熱賣冠軍！正面以經典的凱旋門金屬浮雕鎖扣為設計，辨識度極高，搭配質感極佳的皮革面料，將現代摩登與復古風格完美結合。尺寸精緻小巧，打開卻有1個拉鍊零錢袋、5個信用卡插袋、紙幣及扁平口袋各一個，所有需求一次滿足！

5 . Chloe字母三摺短銀包

Chloe熱賣的Alphabet字母系列，短銀包正面飾有金屬環圈及字母吊飾，搭配具顆粒感及高級光澤小牛皮材質更顯優雅及女人味。短銀包大小小巧精緻，內含7各卡片夾曾及1各鈔票隔層，背面還附有1個可遮蓋口袋，容量相當充足。色系選擇上也會讓人陷入選擇困難，從清新酪梨綠到卡其棕、冰透藍、粉紅等等，各種風格通通有！這款短銀包在電商平台Cettire售價為台幣1萬2初，專櫃售價建議前往實體店面洽詢！

6 . Loewe Anagram三摺錢包

Loewe這款三折錢包以鵝卵石紋牛皮革打造，正面飾有經典的Anagram按扣開合，是整體設計中的點睛之筆。錢包內有6個卡位、一個大口袋及硬幣隔層，實用性相當高且不會佔據包包太多空間。顏色上更是多達17種色系，黑色、灰色、棕褐色、綠色、奶油色、紫色等等，搭配精緻的鵝卵石紋理更顯質感。

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7 . Louis Vuitton Victorine錢包

LV這款錢包性價比相當高，品牌標誌性的老花圖騰以拼接為設計，從包裡拿出面子感十足，大氣又時髦！錢包採用精緻小巧的信封式設計，打開隨即展現多個實用間隔，包括放置紙幣和名片的口袋，側面還配有一個拉鏈零錢格。加上內裡為黑色，更添整體視覺的耐看度。

8 . Burberry Lola絎縫皮革短銀包

精巧的折疊式短銀包，採用義大利鞣製絎縫皮革製成，搭配鍍金專屬標誌設計，簡約卻凸顯出個人獨特品味。短銀包設有多個口袋與卡位，頂部翻蓋也搭配了按扣設計，實用度極高。顏色選擇上則有經典的黑金及黑銀配色、麥米色、亮紅色等等，不同色系都能展現出典雅高貴氛圍！

9 . Prada 皮革短錢包

Prada Saffiano皮革錢包以小號尺寸最受歡迎，錢包正面綴以經典的三角形標誌，展現流利線條及Saffiano皮革的經典質感。內攏有口袋及隔層，外部還有拉鍊零錢袋，沒有太複雜的設計卻完美凸顯出極簡沈穩的時髦風格。

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10 . Miu Miu Matelassé納帕軟皮短錢包

富家千金的短銀包就長這樣吧！Miu Miu這款短錢包特別之處就在以經典的Matelassé圖案呈現精緻的立體質感及紋理，正面還綴有金屬印字標誌，甜美又柔和。寬敞的內攏備有多個卡槽及隔層，尤其色系選擇上更是少女，除了最安全的黑色之外，也提供粉色、淡紫色、焦糖色、湖水藍等！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】