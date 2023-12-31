MBTI｜4大專屬精品手袋類型　INFP重視設計細節、INTP首選實用性

2023最流行話題莫過於「MBTI測驗」了！上到入職面試、下到好友間互相討論彼此的人格類型，無所不在。



還沒測試過的姊妹也可以搜尋「MBTI測驗」測試看看，測驗的結果用途多元，不僅可以從不同的角度認識自己，也能了解可能適合自己的職業或喜好方向等！

小編運用測驗結果整理出4大類型人格的推薦精品包款，也能讓姊妹們在買包時更好精準購物不踩雷，一起來往下看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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MBTI NT族群

（ENTJ/ENTP/INTJ/INTP）推薦包款

人格特色：理性主義、注重效率、創新

挑選方向：實用、解構性設計、大容量

測驗結果類型為NT族群的姊妹作風較為理性、注重效率，但同時也不會放棄追求創新的可能！小編推薦可以參考FERRAGAMO的Hug handbag，顧名思義又為「擁抱」包，一體成型的鎖扣裝飾象徵設計師擁抱的雙手，替品牌注入新的生命、擁抱嶄新的一頁故事。LOEWE的Puzzle Fold Tote有著大容量和特殊的摺紙工藝融合進包包的設計中，讓注重效率的姊妹可以一次裝下必需品帶出門，旅行時也能完美摺疊收納！

MBTI SP族群

（ESTP/ESFP/ISTP/ISFP）推薦包款

人格特色：觀察力強、即時的實用主義者、有冒險性

挑選方向：具高辨識度、風格鮮明

SP類型的姊妹們觀察力佳、適應力也佳，通常具有冒險精神和樂於分享的表演型人格特色。小編推薦注重細節、大膽嘗試的姊妹可以參考復古奢華的GUCCI BAMBOO 1947竹節包，極具有特色的手工彎曲竹手把和帶鏡子的開放式口袋，大方展現了GUCCI的時髦巧思；LOUIS VUITTON的Capucines BB也是另一個不錯的選擇，小牛皮上綴有Monogram打孔通花圖案，以刺繡框邊加固通花圖案結構，加上鮮明出眾的柔和色調和金色LV initials標誌，是一款兼具品質和視覺搶眼的包包！

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MBTI SJ族群

（ESTJ/ESFJ/ISTJ/ISFJ）推薦包款

人格特色：社群主義者、謹慎細心、有組織紀律、遵循常規

挑選方向：對稱美學、簡約優雅、一包多用百搭款

SJ族群屬性的姊妹較有組織、紀律 ，是懂得打理事務的目標型導向人格！小編推薦選擇注重實用性的包款如TOD'S Di Bag小號皮革抽繩手袋，外觀的抽繩設計兼具保護內容物的功用和精美的外型，內附拉鍊小袋可以將常用到的卡片分門別類收納，當作通勤包或是外出旅遊包都是滿分的選擇；DELVAUX的Brillant PM系列簡約又優雅的設計也很推薦，端莊的外型看上去很沈穩內斂，內置拉鍊口袋搭配化妝鏡隨時能打理好儀容！

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MBTI NF族群

（ENFJ/ENFP/INFJ/INFP）推薦包款

人格特色：天馬行空、興趣多元、高理想

挑選方向：基本款上做變化、充滿細節巧思

具有天馬行空創意的NF屬性人格，興趣多元與理想性高，在包包的款式上也會推薦充滿浪漫感的選擇和具有想像和發揮空間的圖樣設計。DIOR的SADDLE 馬鞍袋連肩帶知性的奶白色設計和肩帶每邊均帶有復古金色飾面金屬CD標誌，讓這款包不論搭配哪種穿搭都能彰顯得宜，符合NF屬性興趣多元的特色！另外CELINE的TRIOMPHE小型波士頓手袋也是經典百搭款，直覺的圖騰排列一眼就能辨識出屬於自己的魅力色彩！

MBTI測驗的結果可以適當地給我們參考，不同階段的時期測出來的人格類型也有可能會不同，姊妹們一起來找出自己的本命包吧！

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