精品波士頓手袋5大推薦　CELINE老花Logo、LV Speedy奶茶色超溫柔

時尚界的包款百百種，最經典永流傳的往往是那些耐用、百搭的款式！



「波士頓包」就是很好的例子，不僅可以斜揹、手拿展現多種搭配方式，寬敞的空間和略帶圓潤感的包體讓人留下好印象。

小編整理5款近期熱門的「精品波士頓包」推薦，看看哪一款是姊妹們的菜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精品波士頓包Top 5推薦

1. CELINE

「CELINE CUIR TRIOMPHE」的圖案是許多CELINE迷的最愛，這款米棕色的波士頓包對於女生日常使用來說大小非常合適，尤其是搭配衣櫃裡的牛仔褲或半身裙很能展現知性和溫柔的感覺。手拿小巧精緻、肩揹休閒日常，不挑風格的包款小編首推它！

2. LOUIS VUITTON

LV的「Speedy Bandoulière 20」用了少女最愛的奶茶色Monogram Empreinte皮革製造，LOGO和花朵點綴的圖樣也成了品牌的經典特色，內有貼袋設計方便放下悠遊卡等重要小物，搭配的金屬鏈條讓這款包包多了一點奢華的氛圍！

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3. FENDI

FENDI今年秋冬也跟上了「靜奢風」的趨勢，包型俐落的設計是彰顯穿搭品味的好夥伴，這款FENDI Boston 365採用帶有顆粒感的紋理皮革，整體給人的風格較偏成熟知性，搭配同色系光滑皮革飾邊和可伸縮磁扣，肩揹或手拿都簡約大方！

4. BOTTEGA VENETA

喜愛BV家精湛工藝的姊妹又多了一個新選擇！這款Medium Bauletto結合保齡球包寬敞的空間和堅固的底座，Intrecciato的皮革編織的外觀具有設計感且不繁瑣，日常搭配通勤裝或是出席正式場合也很合宜，同款也有迷你尺寸，斜揹也輕盈可愛！

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5. TORY BURCH

如果正在尋找一個較好入手又兼具個人風格的波士頓包，小編推薦不妨參考TORY BURCH今個秋冬強打的「黑金MONOGRAM系列」吧！這款迷你酒桶包的大小約可以裝下手機、短夾、化妝品等日常小物，當作逛街或是出遊的日常包包很剛好，從包包的皮革手把到包身的梭織緹花工藝都展現完美細節！

經典耐看不過時的「波士頓」包適合春夏秋冬每個季節揹上，實用的設計和外觀姊妹們也心動了嗎？

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