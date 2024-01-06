秋冬日系穿搭｜針織衫4款不敗配搭　大地色、撞色混搭造型加分

天氣逐漸轉涼，越來越能感受到秋季氛圍，但每次在季節轉換時刻，大家是不是經常會陷入搭配煩惱呢？



面對忽冷忽熱的氣溫，出門前總在衣櫃前思考半天，希望穿出合適的衣著溫度，不過款式又令人陷入選擇困難，不妨先嘗試以適合秋日穿著的「針織單品」，並且同時透過色彩玩搭配，使穿搭瞬間擁有注目的重點，像是近期日本女生經常穿不同顏色的針織上衣呈現風格，不僅能快速帶來秋日感受之外，整體層次也顯得相當豐富！

想知道有那些必學搭配小重點嗎？一起從以下介紹分享找新的造型靈感。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1. 白色系

以白色、奶油、杏色為基礎的搭配，結合類似色混搭技巧，使造型擁有一股舒適自然的氣息，並利用溫暖感的針織上衣加乘，連結溫柔優雅的迷人質感，隨性加上手拿小包或靴子，便能輕鬆優雅上街。

LOOK 2. 灰色系

低調灰色系單品，向來給人沉穩內斂的印象，不僅適合在秋季穿著，也非常推薦給喜愛穿著休閒 Look 的大家，以寬感灰色針織上衣 + 淺藍牛仔褲，呈現簡單休閒的日常風格，換上翻領針織上衣與黑色寬褲，打造個性兼具的中性造型。

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LOOK 3. 大地色系

秋季經常聯想到的色彩，絕對非大地色莫屬，經典楓紅、咖啡、土色系列，全身皆選擇大地色為主的款式，從針織上衣、燈心絨褲子到背心，讓穿搭注入滿分的秋天魅力，立即傳達專屬季節態度的日系 Look。

LOOK 4. 撞色系

高階版針織上衣色彩搭配法則，選搭撞色系使造型展現令人為之一亮的視覺感受，例如將亮色系的黃與暗色黑混和，便能衝擊出與眾不同的造型火花，另外以藍色針織上衣和灰色背心裙的組合，同時點亮成熟的日系大人感。

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大家也準備好透過針織上衣玩色彩混搭了嗎？

以上推薦的不同針織上衣配色混搭法則，大家也想跟著日本女生以顏色製造理想季節風格了嗎？從白色、灰色、大地色、撞色，每個造型方式都能製造不一樣的穿搭氛圍，接下來在換季的尷尬時刻，先以色彩玩造型心機，使日常表現出加分的衣著樣貌吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】