2024 Hermès手袋價格、加幅懶人包　16熱門款1次看　Kelly加最多?

愛馬仕於去年12月22日宣布漲價，不過具體數字仍未對外公布，直到今年初，愛馬仕已在完成全線產品的價格調整，而目前所有漲價包款最新價格也都出來了。



以下為大家整理「2024愛馬仕最新價格」，大家有猜到哪款包漲的最兇嗎？

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（***內文提及之銀碼均為台幣）

1. Birkin 25/Birkin 30

Birkin 25在去年初漲價時，一共調漲了3萬初（台幣，如下）左右，售價來到了將近37萬，而在12月的這波漲價中，Birkin 25足足漲了大約43,000元，目前價格已經破40萬，漲幅高達12％。而另一尺寸的Birkin 30漲價前公價大約落在40萬元左右，目前調漲後已逼近44萬了，漲幅高達13.2％。

2. Kelly 25/Kelly 28

Kelly 25 Togo在本次漲價中，直接從原定價367,000元左右，漲破了40萬元大關（折合約港幣9萬9），足足漲了大約43,000元，漲幅高達12％，與Birkin 25狀況差不多。而Epsom皮則是來到了425,000元左右，漲價達8.4％。大一尺寸的Kelly 28 Togo從原價大約39萬元，漲至將近43萬元，一共漲了37,000元左右，漲幅達9.6％，而Kelly 28 Epsom皮則從415,000元漲至將近46萬，漲幅達9.9％。

3. Kelly Mini/Kelly To Go

再來是Kelly Mini一代，從原價20萬元左右，來到了大約245,000元，漲幅高達21.5％，是本次漲價中排名第二高，Kelly Mini二代則是漲至將近34萬，漲幅11.2％，而Kelly To Go目前已超過23萬，漲幅達11.1％。

4. Kelly 28喜馬拉雅

而本次漲幅最高的是Kelly 28喜馬拉雅，從原先的220萬直接大漲至大約2,980,000元，售價直逼300萬，等於是一次漲了超過76萬，漲幅達34.3％，看到這天文數字真的讓人很難相信啊。

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5. Constance 19/Constance To Go

雖然近期康康包的行情並不樂觀，但漲價名單卻也沒少了它，Constance 19從原先30萬初頭，本次漲價來到了將近33萬元左右，漲幅達8.2％，Constance To Go漲至大約231,000元，漲幅11.1％。

6. Lindy 26/Lindy 30/Mini Lindy

近期熱度超高的Lindy，在這次漲價中備受矚目，Lindy 26漲價前價格為28萬元左右，這次直接漲破30萬，一共漲了將近3萬元，漲幅9.2％，Lindy 30則從原價31萬元左右，漲至將近33萬，漲至5.9％，而Mini Lindy漲幅是三款中最大的，漲至大約257,000元，漲幅達11.3％。

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7. Picotin 18/Picotin 22

菜籃子Picotin 18在本次漲價中，最新價格來到了117,700元左右，調漲了一萬初，漲幅11.8％，而Picotin 22從原價115,000元，漲至目前127,000元左右，漲幅達10.3％。

8. Mini Evelyne/Evelyne 29

Mini Evelyne在本次漲價中，從原價七萬初頭，目前漲價後來到了78,500元左右，漲幅4.1%，而Evelyne 29則從原價127,000元，漲至大約137,000元，漲幅7.9％，相比愛馬仕其他包款，Evelyne系列的漲幅都還算小。

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