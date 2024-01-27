精品圍巾嚴選11款　LV、Gucci老花Logo最百搭　大地色Loewe最抵買

隨著步入冬季，氣溫驟降之時，衣櫃你的保暖衣物準備好了嗎？在天冷的時候除了羽絨外套、大衣很實用外，一條便於穿脫的圍巾，不只能保暖，同時還可以展現品味的時尚配件！



小編在這裡整理出 11 款精品圍巾，吸睛又時髦的外型，絕對能成為妳寒冬的搭配好夥伴。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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11款精品圍巾推薦

Dior

Dior 法式的動物圖紋，以細膩的手繪線條，搭配上品牌工匠的技藝，不管是以刺繡或是印製的形式呈現，皆展現品牌優雅的樣貌，這條圍巾便運用其元素為設計，有如藝術品般的外型，絕對能為造型加分！（價格店洽）

Gucci

Gucci 這條圍巾以頂級的 Cashmere 為面料，在搭配上細膩的金屬絲線交織其中，在搭配上經典的 GG logo，透過材質著細膩及光澤，展現出奢華的樣貌。（商品售價：HK$ 8,500）

Louis Vuitton

最懂得運用品牌標誌的 Louis Vuitton，這次將 monogram 老花以線條的形式呈現，在色彩上以溫暖粉色為主軸，將其甜美浪漫甜的氣質完整呈現。（商品售價：HK$ 7,250）

Bottega Veneta

Bottega Veneta 這條圍巾已具有手感的海馬毛為面料，在搭配上三角形構圖的線條點綴，整體極為簡約不具有季度的限制，用上好幾個冬天都沒問題。（商品售價：HK$ 7,500）

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Loewe

Loewe 這條奶茶色圍巾，以品牌最具標誌性的「Anagram」為點綴，再搭配上大大的 logo 字樣，運用強烈的識別度妝點妳的穿搭。（商品售價：HK$ 4,950）

Saint Laurent

極簡與性感是屬於 Saint Laurent 的關鍵字，這條圍巾運用幾何圖形構成，在搭配上最具代表性的「YSL」字樣，並運用絲質面料製作，簡簡單單就將品牌個性呈現其中。（商品售價：HK$ 7,500）

Balenciaga

Balenciaga 是酷女孩的代名詞，在本季推出的這條圍巾，設計師不用過多繁複的設計，僅要用品牌字樣，搭配黑灰雙色的組合就很有味道。（商品售價：HK$ 5,400）

Fendi

Fendi 是最會處理毛茸茸面料的品牌！這條運用羔羊毛為材質的圍巾，透過長短不一的毛質呈現出 FF 字樣，加上純白色的設計，讓整體貴氣十足！（商品售價：HK$ 7,800）

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Prada

想找一條低調、百搭的圍巾嗎？那這條 Prada 請收下！灰色的中性色，僅以倒三角鐵牌最點綴，不過於複雜的外型，能融入妳每一套服裝裡。（價格店洽）

Valentino

Valentino 不只在服裝上很懂配色，連一條圍巾上的色彩也毫不馬虎！這條圍巾運用淡棕色為基底，搭配上如焦糖般的 logo，溫和的色調讓冬天整個都暖了起來！（價格店洽）

Chloé

滑雪、登山 ... 等運動的蓬勃，讓機能服飾成為當今時尚品牌相中的一塊大餅，Chloé 在冬季推出了登山系列服裝，其中這條圍巾以暖白色為基底，搭配上簡單的刺繡及織布點綴，讓展現其品牌的波西米亞風格。（商品售價：HK$ 4,700）

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