LV老花牛仔手袋8款推薦　歐陽娜娜同款子母腋下包、OnTheGo超實用

Louis Vuitton（路易威登）經典不敗的牛仔包回來啦～



在2005年初次登場就大受歡迎的Monogram Denim系列，近期更以全新模樣重回時尚圈，特別使用認證的有機棉布製成的Monogram Denim帆布打造，加入了石洗工藝效果，打造出有種復古美的獨一無二氣質，小編也就為你整理出了8款要鎖定的包款囉！

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1. Hills Pochette

LV的小便當袋Hills Pochette，小巧又隨興的包身設計，不只能夠裝下手機，其他出門必帶小物也能輕鬆收進去～搭配可調節長度的肩帶，側揹、手拿都不是問題。

2. Nano Speedy

Speedy手袋又有全新變化啦！在這次LV Remix 系列中，為經典的雛形正面又多加上了一個小口袋，配以獨特的鎖扣設計，讓包包的容量可以再升級～配以天然皮革手柄及可拆式肩帶，造型更討人歡心。

3. Sunset

LV的這款Sunset手袋，圓滾滾的包身，掀蓋處是皮革拼接三角形金色五金飾片，腋下包的長度，揹起來俐落中又帶有股慵懶感，包包打開後還有兩層的收納夾層，背帶也可以另外做調整，讓它變成可以斜揹的包款。

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4. Croissant MM

LV的Croissant手袋真的超超超可愛！像豌豆也像可頌麵包的圓弧形，旁邊還多了一個比原版小巧四倍的同款迷你版Croissant手袋，打造出一種子母包的感覺，Croissant手袋兩側配有可調節長度的可拆式肩帶，可作斜背或肩背攜帶，怎麼看都是擊爆心臟等級的Q萌。

5. Papillon

在二手市場中默默詢問度超高的Papillon手袋，本次LV Remix系列中也出現了它們的身影！圓柱型的長包包，側邊還有一個小型款的迷你版Papillon手袋，大包是皮革背帶、迷你包是金色的金屬粗鍊條，同樣是子母包的概念，超百搭的優點，揹再久也不會膩。

6. CarryAll MM

作為LV熱銷款之一的Carryall手袋，怎麼可能會沒有Monogram Denim帆布呢？使用著天然牛皮飾邊的他，包口處還有小小的皮革蝴蝶結，立刻多了股Balletcore甜美感，手袋配以磁扣設計，裡面有個拉鍊內袋外，還附有一款可以拆卸的拉鏈口袋，內部空間寬敞。

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7. Venice

LV家的後背包，也是從來沒讓人失望過！這款Venice小型背包配備三個金色鎖扣，分別位於翻蓋及正面兩個外側袋上，看起來嬌小的它，實際上的容量卻是驚人能裝，保溫瓶、摺疊雨傘都能收進去，在進行戶外活動的時候揹它，就是最安心的存在。

8. OnTheGo MM

作為LV熱賣的托特包包款OnTheGo MM托特包，LV Remix系列也為它換上了Monogram Denim帆布，綴有天然牛皮頂端手柄及手柄固定位，側邊還有可拆式行李吊牌，足以收進筆電的大小，加上皮革頂端手柄和兩條長肩帶，可作多種方式攜帶。

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