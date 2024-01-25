5款最保值精品手袋　Hermès Birkin 25穩賺　CHANEL這款升近50倍

購買精品包相等於投資，因此包包本身是否保值絕對是關鍵。相較於限量款或季節款，經典款會來得更具保值效果；顏色上則以品牌老花圖案為主，若無則以黑色為首選。



廢話不多說，這篇將盤點5款「最保值」精品包款，不只款式經典永不過時，若想再轉手還能再升值！

5款最保值手袋推薦，Hermès、CHANEL不意外、LV、Dior和Celine也上榜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. CHANEL 經典口蓋CF包

CHANEL保值包款首選絕對是經典口蓋CF包，黑金配色經典又百搭，搭配標誌性菱格紋非常搶手。以中號尺寸最為安全，不大不小剛剛好的黃金比例，一般女生都能輕鬆駕馭。據悉，經典口蓋CF包年漲幅高達30%，70年間更是漲了近50倍，每次漲價名單中一定有它的身影，完全是穩賺不賠啊！

2. Hermès Birkin 25

愛馬仕作為精品包界中的珠穆朗瑪峰，保值度在二手市場可說是遙遙領先。尤其Birkin鉑金更是首選，最常見的尺寸為25及30，但25相對來說比較稀有，因此有錢不一定買得到，保值度自然略勝一籌。顏色則以黑色、金棕、大象灰這三大金剛色為主，不只熱度高，二手市場行情也好。Birkin最保值的普皮則是Togo皮，觸感柔軟耐磨耐用，當然還有物以稀為貴的鱷魚皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮！

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3. Dior 迷你Saddle馬鞍包

在這老花為王的時代，Dior Saddle馬鞍包絕對是保值首選。以馬鞍為靈感，包型採彎曲半圓形狀，並以Oblique印花面料精心製作，在設計上獨具特色，正面還飾以D形吊飾及馬鞍翻蓋彰顯經典設計。容量的部分相當充足，也能駕馭各種不同風格的服裝搭配，百搭程度更勝一籌。不論是在尺寸上還是配色上都符合了保值條件，完全沒有不入手的理由！

4. Louis Vuitton Speedy

Speedy系列可說是LV的經典爆款。從保值程度來說Nano、25、30尺寸最熱門，近幾年都有不斷上漲的趨勢。容量也不小，可以放下手機、唇膏等補妝用品，適合一般亞洲女性嬌小的身型。手袋上的經典老花本就自帶保值度，並以耐磨的牛皮革飾邊，還配有可拆卸及調節的肩帶，讓你實現單肩斜挎手提等多種揹法！

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5. Celine Triomphe帆布Ava手袋

Celine漲價名單中絕少不了AVA手袋，加上Lisa先前揹了好幾次，熱度瞬間直線上升！承繼了品牌90年代的中古設計，Ava腋下包線條流暢、包身圓潤，半月豌豆輪廓展現出小巧優雅氣質。老花印花也不不浮誇，反而將復古懷舊氣息復刻得淋漓盡致。材質以Triomphe帆布製作，輕便耐用，連裁切也經精心計算，不論正反還是底面都是完全對稱的老花，細節上非常用心！

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