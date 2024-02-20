7款人氣精品水桶包：CELINE織紋老花最復古　YSL、PRADA經典百搭

「水桶包」到用時方恨少！（笑） 對於經常出國旅遊、通勤上班的姊妹們來說，水桶包容量適中外型又時髦，是包包配件中的百搭神隊友。



小編搜集了7款今年各品牌「精品水桶袋」人氣款式推薦，很值得收一個！

7款精品水桶袋推薦【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. CELINE 織物TRIOMPHE CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋

CELINE的水桶包是許多姊妹喜愛的包款之一，這款結合滿版凱旋門編織襯布和牛皮革的TRIOMPHE裝飾標誌休閒中又帶點正式，觸感舒適的包身揹上輕巧便利，裝下短銀包、唇膏和手機等一包搞掂，外出旅遊搭配洋裝或牛仔褲都很速配！

2. SAINT LAURENT LE 37亮面皮革手袋

還沒想好今年要入手哪個包包犒賞自己嗎？有點預算的姊妹不妨參考YSL經典的LE 37水桶包，配以金屬CASSANDRE鉤扣、頂部手柄及可調節可拆式肩帶，肩揹俐落休閒、斜揹優雅知性，個子嬌小的姊妹也能輕鬆駕馭它！

3. LOEWE Medium Pebble Bucket bag in mellow calfskin

時尚迷一定對LOEWE這款來勢洶洶的大包「Pebble Bucket bag」不陌生，Pebble將純粹的簡約線條與矚目設計風格融為一體，標誌性的 Anagram 鐫刻金屬配件兼具裝飾和實用功能，方形設計的底部好站立，搭配可調整肩帶長度並適合多種攜帶方式（小個子姊妹也沒問題！），冬天搭配大衣服當作肩揹包、夏天改以斜揹方式演繹LOEWE的隨性態度！

同場加映：精品Logo手鍊Top 9 CELINE、PRADA極精緻 DIOR、FENDI小資首選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

4. PRADA Prada Duet Re-Nylon 及亮面水桶袋

PRADA家的水桶袋總是默默成為熱銷款，這款Duet Re-Nylon及亮面水桶袋融合休閒的面料和時尚感的包型設計，使用創新再生尼龍面料的實用性與精緻亮面皮革細節和金屬飾件，設有拉鏈外袋可以放置個人小物、安心的抽繩開合設計等，搪瓷金屬三角標誌展現低調的小奢華！

5. TOD'S Di Bag迷你皮革抽繩水桶袋

溫柔的奶白色包包最能展現姊妹們清純優雅的氣質，傳統Tod's Di Bag系列以新穎的水桶袋形演繹最新時尚理念，這款迷你手袋以柔軟的粒紋皮革製成，正面點綴Tod's標誌，設有圓形手挽和可拆式及可調節肩帶，抽繩袋口開合方便，方便輕鬆搭配各種日常造型，具有標誌性的設計和高質感的皮革面料是姊妹們選擇TOD'S的原因之一！

6. LONGCHAMP ROSEAU ESSENTIAL COLORS系列 水桶包

LONGCHAMP的ROSEAU系列其特色以竹節扣作為標記，搭配獨一無二的大型包邊受到實用主義者的喜愛，以山羊皮製成的包身呈現亮面、高度女性化的質感，可以手拿、肩揹或是斜揹，一款包能演繹出不同的風格，是一款可以從白天通勤、上課造型搭配到夜晚派對造型的實搭單品！

同場加映：8款焦糖色精品手袋 Lisa同款CELINE大包控必敗 YSL輕巧不退流行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

7. BALLY PENNANT 老花TPU水桶包

令人越看越喜歡的BALLY標誌性水桶包經由全新演繹，將「8Hours三角旗印花」和金色五金配件搭配展現出奢華質感，配有頂部手柄和可調節肩帶，抽繩封口可確保物品安全。特殊的Monogram印花細節都讓這款水桶包充滿了與眾不同的品味，不分季節都可使用的圖騰配色入手一個絕對值得！

姊妹們也是「水桶包」控嗎？容量大又很百搭的包款真的令人愛不釋手呀～衣櫃裡永遠都要備個1、2個才安心～（笑）

延伸閱讀：

虞書欣「5款精品包」一次看！MOSCHINO愛心包必收、紀梵希編織包渡假首選！

IVE成員們的「6款精品包」精選！安俞真揹FENDI，張員瑛「這款」將完售

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】