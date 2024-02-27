龍年開運頸鍊必買Top 9　Vivienne Westwood、Pandora、SWAROVSKI

「龍」是中國傳統神話中的四大神獸之一，自古以來有著著吉祥、尊貴以及和順的象徵。伴隨著龍年的到來，姊妹們也想應應景增添一樣可愛又能帶來好運的「龍年單品」嗎？



以下小編推薦9款奢華可愛的龍年項鍊，推薦給剛好生肖屬龍、或是想要在新的一年替自己開運的姊妹們作為紀念小禮！

2024龍年頸鍊推薦Top 9（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DIOR AND OTANI 工作坊吊墜頸鏈

Dior在男裝創意總監Kim Jones引領下，聯手設計洋溢歡樂氣息與能量的日本當代藝術家Otani，發表全新獨家「Dior Otani Workshop膠囊男裝系列」，其中一隻由知名陶藝家創作的「Seated Monster」為靈感發想的綠色小怪獸貫穿龍年主題，纖細鏈條配搭其中一款銀色飾面黃銅和Dior標誌，逗趣可愛的模樣是新年送禮的好選擇！

2. Vivienne Westwood Dragon Necklace

Vivienne Westwood熱門的珍珠項鍊款式不斷打破傳統，這款結合將龍頭結合經典珍珠項鍊的設計同時充滿了東西方的風格，很適合風格強烈的時髦人士入手。奶油白色的土星環綴飾增添整條項鍊的高雅和奢華感，完全將現在流行的甜酷風格展現的恰到好處！

3. MIKIMOTO金龍墜鍊

MIKIMOTO將飛舞的龍身結合日本Akoya珍珠迷人的光彩，推出這款「金南洋珍珠龍形墜鍊」，吉祥好運的經典龍形搭配象徵健康與平安的珍珠，在新的一年帶來了滿滿祝福，以紅寶石點綴龍的眼睛，搭配18K金的龍身看起來奢華又精緻！

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4. GUCCI農曆新年小型龍琺瑯吊飾項鍊

GUCCI將傳統龍的霸氣形象轉化為可愛的飛龍造型，琺瑯材質的泡泡糖紫色搭配鵝黃色撞色設計顯活潑可愛，鍊條上有著限定版設計的「Interlocking G琺瑯吊飾」增添亮點，購買此系列還可以獲得特殊的龍年設計包裝，送禮或是自用都心意滿滿！

5. LOUIS VUITTON LV Dragon 吊墜

這款LV Dragon吊墜以精心設計的Vivienne玩偶，騎著綴有鉸接式翅膀的「迷人」飛龍姿態帶有趣味性，吊墜上再以喜慶紅色的「琺瑯LV Initials吊墜標誌」點綴，可愛又不失路易威登的奢華時髦感，遠看也是一條能夠替穿搭造型增添亮點的配件！

6. Acne Studios Charm Necklace

Acne Studios從來都不缺少兼具少女和前衛感的設計，今年春節與居於倫敦的華裔藝術家張聯㩦手打造限定系列，這款大膽又迷人的頸鏈推薦給穿搭風格多變的姊妹，獨特古銅色龍吊飾搭配粉色水晶點綴，活潑又具有新年的生機，單穿襯衫或素T搭配也非常可愛！

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7. Pandora雙色龍年生肖短項鏈

PANDORA這條「龍年吉祥雙色項鍊」由925銀項鏈飾以鍍14k金捲曲龍形吊墜而成，龍身上飾以一列璀璨的密鑲寶石，細節滿點又充滿隨性感！最加分的小細節莫過於鏈扣旁飾以一個鍍14k金平安結裝飾，期待在新一年活現龍年滿滿祝福的象徵。

8. SWAROVSKI Dragon & Phoenix 鏈墜

SWAROVSKI因應龍年推出「Dragon & Phoenix 系列」，靈感來自中國傳統文化中的重要圖騰：「龍」。品牌將龍鳳的高貴華麗以Swarovski的精緻水晶優雅呈現，強而有力的龍爪，緊緊抓握住一顆白色的水晶珍珠象徵源源不絕的力量來源，鍍玫瑰金色調讓這款鍊墜增添了幾絲女性的優雅魅力！

9. Anna Sui Dragon Zodiac Necklace

Anna Sui這款項鍊推薦給少女佩戴也不會覺得彆扭！將龍身的鱗片以漸層的柔和桃和青綠色搭配，眼睛的部分則是使用了紅寶石以溫柔的色彩呈現，當中不忘了加上品牌代表標誌「玫瑰」和「星星」，此外墜鍊上升騰的龍紋也帶有吉祥的寓意，小編看了也好心動想收下啊！

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