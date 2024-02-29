UNIQLO升級版半月包登場！弧形迷你編織肩背包：顏色、價格一次看

日本國民品牌 UNIQLO 打造的人氣單品「半月包」弧形迷你肩背包，在去年推出後，在全球締造驚人的銷售成績，集結極簡的設計、實用的功能，以及親民的價格，成為 2023 年最熱門的單品之一。



然而，迎接 2024 年，品牌也推出了全新一款「半月包」編織弧形迷你肩背包，於官網正式上架，隨即引起注意。

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編織弧形迷你肩背包

不久前，UNIQLO 悄悄上架全新單品「編織弧形迷你肩背包」，以經典「半月包」作為基礎版型。透過輕盈紮實的紙質纖維作為素材，耐用之餘，每一款包包都是手工編織而成，亦是「獨一無二」的商品。不同於以往經典的素面設計，透過編織的結構以及版型，提高整體的面料質感，讓視覺呈現更加硬挺。

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如同一件「藝術品」

跳脫過去經典的「半月包」，這款全新「編織弧形迷你肩背包」一共推出兩款顏色：自然色、淺褐色。作為 UNIQLO 春夏新品，這款新包包洋溢著濃厚的大地氣息，透過編織的手工技法，讓每一件商品都是不可被複製的，如同一件藝術品的存在，背著它迎接嶄新的一年，為整體穿搭氛圍染上一抹清新自然。

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兼具實用性與收納性

延續「半月包」的機能，透過編織的工法，讓包包依舊保留「圓弧」的極簡外型，透過可調長度的肩背帶，讓使用者可以自由使用這款包款，不論肩背、斜背，抑或是手提，都可以擁有多樣的穿搭風格。小小的一個袋子，但容量足夠，可以裝下外出一天所需的基本用品，內側口袋可裝下手機、鑰匙及錢包。

一直以來，UNIQLO 在打造商品的同時，也會傾聽消費者的心聲，持續推陳出新。這款全新「編織弧形迷你肩背包」便是最美麗的證明，希望透過不同的設計手法，形塑更適合當季的造型配件，並賦予商品獨特性，定價HK$ 199。目前已經在官網正式上架，由於每一個都是手工編織，喜歡的朋友，可別錯過了。

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